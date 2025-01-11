Вчера состоялась очередная сессия Собора Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП). На заседании выбрали для церкви новое название и обсудили, как выполнять требования закона и Министерства внутренних дел, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Однако, Тартуский уездный суд запросил у церкви документ, который может послужить доказательством юридического подчинения Москве.
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Суд загнал Эстонскую православную церковь Московского патриархата в бюрократическую ловушку (1)
В связи с ужасными условиями на дорогах участники Собора ЭПЦ МП решили позаседать онлайн: духовенство Нарвской и Причудской епархии собралось в Воскресенском соборе (Собор Воскресения Христова в Нарве), а духовенство Таллиннской епархии - в Ласнамяэской церкви (храм иконы Божьей матери «Скоропослушницы»).