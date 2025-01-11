11 января в Эстонии проходят государственные похороны президента Арнольда Рюйтеля, скончавшегося 31 декабря 2024 года. В этой статье можно наблюдать прямую трансляцию ERR мемориальных мероприятий.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Эстония провожает в последний путь Арнольда Рюйтеля
Согласно плану, в Губернаторском саду на Тоомпеа пройдет мемориальная церемония, которая стартует с восходом солнца в 9:10. Затем катафалк с гробом президента отправится в концертный зал «Эстония», где в 12.00 запланирована траурная церемония для приглашенных гостей.
Около 13.20 траурная процессия направится от театра «Эстония» в Кадриорг. У Канцелярии Президента пройдет памятная церемония с участием Караульного батальона. После этого катафалк направится на Метсакальмисту, где состоится захоронение в кругу семьи и ближайших соратников.