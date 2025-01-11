ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Эстония провожает в последний путь Арнольда Рюйтеля

Согласно плану, в Губернаторском саду на Тоомпеа пройдет мемориальная церемония, которая стартует с восходом солнца в 9:10. Затем катафалк с гробом президента отправится в концертный зал «Эстония», где в 12.00 запланирована траурная церемония для приглашенных гостей.