Новые звезды на флаге. Как США покупали и завоевывали территории

Избранный президент США сообщил, что, по его мнению, канадцы видят свою страну 51-м американским штатом; пообещал вернуть Панамский канал; и, наконец, сказал, что США должны владеть и контролировать принадлежащую Дании Гренландию. Причем в последнем случае Трамп сначала говорил о покупке острова, а потом не исключил и применение силы.

В истории США были и покупки территорий, и захваты земель, и референдум самопровозглашенной республики.

Луизианская покупка

Независимость США началась с борьбы Тринадцати колоний (сейчас это северо-восточные штаты) с Великобританией. Менее чем через 30 лет территория США увеличилась более чем вдвое. В 1795 году после войны с индейскими племенами был заключен Гринвилльский договор, по которому США получили контроль над большей частью нынешнего штата Огайо. Постепенно осваивались территории к востоку от реки Миссисипи. Но самое большое приобретение было сделано в 1803 году - покупка Луизианы.

Карта США и Луизианы. Фото: Getty Images

В 1763 году Франция передала Испании Луизиану - свою убыточную заморскую территорию к Западу от Миссисипи, простирающуюся с севера на юг через всю территорию современных США. Испания так и не воспользовалась землями, которые приносили королевству сплошные убытки, и в 1800 году отдала Луизиану обратно французам. К 1803 году территория окончательно перешла к Франции, а та незамедлительно продала ее США.