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ГАЛЕРЕЯ На Тоомпеа прошла мемориальная церемония в память об Арнольде Рюйтеле

Перевод: Павел Соболев
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Сегодня на рассвете в таллиннском Губернаторском саду на Тоомпеа состоялась мемориальная церемония в память о президенте Арнольде Рюйтеле, где под звуки государственного гимна был поднят траурный флаг на башне Длинный Герман.

Также были зачитаны отрывки из последней речи президента Рюйтеля на посту президента, произнесенной перед Рийгикогу, в честь и память ушедшего главы государства прозвучала музыка в исполнении объединенного хора Эстонского общества мужской песни и Эстонского военного оркестра.

Были выстроены знаменные отряды Кайтселийта и сводное подоразделение Naiskodukaitse, Noorkotkased и Kodutütared.

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