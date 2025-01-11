Сегодня на рассвете в таллиннском Губернаторском саду на Тоомпеа состоялась мемориальная церемония в память о президенте Арнольде Рюйтеле, где под звуки государственного гимна был поднят траурный флаг на башне Длинный Герман.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ На Тоомпеа прошла мемориальная церемония в память об Арнольде Рюйтеле
Также были зачитаны отрывки из последней речи президента Рюйтеля на посту президента, произнесенной перед Рийгикогу, в честь и память ушедшего главы государства прозвучала музыка в исполнении объединенного хора Эстонского общества мужской песни и Эстонского военного оркестра.