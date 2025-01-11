Эксперт: как не упасть во время ходьбы и какие вспомогательные средства помогут восстановиться

Также доступны самые разные ортезы, позволяющие ускорить восстановление в случае, если все же падение случилось. Руководитель по ассортименту медицинских средств Кассы здоровья Центра вспомогательных средств Invaru Хелена Лыуне делится рекомендациями, как безопасно передвигаться на скользких дорогах и какие вспомогательные средства могут быть в помощь.

Вспомогательные средства для предотвращения падений

При движении по скользким поверхностям важно использовать правильные вспомогательные средства, обеспечивающие дополнительную поддержку и устойчивость.

Противоскользящие подошвы. Специальные резиновые и нескользящие подошвы с шипами эффективна на обледенелой дорожке, обеспечивая хорошее сцепление с поверхностью.

Специальные наконечники для костылей и тростей. Такие наконечники, представляющие собой шипы для опоры на скользкие поверхности - это дополнительные приспособления, которые можно прикрепить к костылям и тростям, после чего они обеспечивают лучшее сцепление с ледяной поверхностью. По словам Хелены Лыуне, эти средства точно необходимы тогда, когда за окном много льда и снега. В то же время такие насадки следует обязательно снять, если вы используете костыли или трость в помещении.

Противоскользящие подошвы и cпециальные наконечники для костылей и тростей. Фото: Invaru abivahendikeskus

Роллеры с колесами большего размера. Специальные колеса увеличенного размера и более прочным протектором не только обеспечивают устойчивость, но и облегчают передвижение по заснеженным и неровным поверхностям зимой. Роллер также представляет собой широкую опорную поверхность и помогает сохранять равновесие, что очень важно на скользких поверхностях.