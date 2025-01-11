Полиция попросила сегодня утром помочь выяснить местонахождение пожилой женщины, ушедшей из дома в Ласнамяэ. К настоящему моменту известно, что женщина находится в больнице.
Пропавшая в Ласнамяэ женщина нашлась в больнице
Сегодня утром родственники сообщили, что 82-летняя Марье в неизвестное время покинула свою квартиру в Ласнамяэ. Было неизвестно, когда женщина покинула свое жилище и куда пошла. Женщина не взяла с собой личные вещи, уходя из дома. Поскольку такое поведение нетипично для пожилой женщины, обеспокоенные родственники обратились в полицию с просьбой помочь ее найти.
К настоящему моменту полиции поступил сигнал, что Майре обнаружилась в одной из больниц. Ее поиски прекращены.