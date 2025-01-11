Экономист: к концу января евро может сравняться с долларом США

В последнее время появилось два дополнительных фактора, ослабляющих евро по отношению к доллару. Это план переизбранного президента США Дональда Трампа по введению импортных пошлин на товары из Европейского союза и желание правительства США использовать тарифы для оказания влияния на европейские компании с целью перенести деятельность в США и избежать импортных пошлин.

Инаугурация Трампа состоится 20 января, после чего ожидается, что новый президент и его администрация дадут более четкие указания по тарифной политике. Инвесторам планируемые тарифы обеспечат дополнительную мотивацию покинуть Европу и направить капиталы в США, то есть перенос производств и тарифы могут ослабить экономику еврозоны. Это, в свою очередь, вероятно, подтолкнет ЕЦБ к дальнейшему снижению процентных ставок или введению других мер экономического стимулирования.

Евро, вероятно, будет восстанавливаться медленно

Ряд признаков указывает на то, что курс евро к доллару продолжит снижаться до конца января, в итоге достигнув равенства. При таком сценарии это будет первый паритет евро и доллара США с октября 2022 года. Может ли евро стать еще слабее? Я так не думаю: обычно после достижения паритета между евро и долларом курс евро падает лишь незначительно. Например, в октябре 2022 года курс евро к доллару упал до 0,97, но не ниже.