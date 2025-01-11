С понедельника к срочной службе в Силах обороны приступят около 600 призывников

«Приятно видеть, что призывники, живущие за границей, стремятся пройти военную службу, чтобы в случае необходимости умело защитить свою родину», - сказала генеральный директор департамента Ану Раннавески, добавив, что положительные тенденции прошлого года роста популярности военной службы, скорее всего, сохранятся.

Руководитель бюро по делам призывников Департамента оборонных ресурсов Мерле Ульст отметила, что призыв - это непрерывный процесс работы и планирования, который длится не один год.

«Январский призыв особенный, поскольку большинство призывников уже закончили школу, получили профессию и вышли на рынок труда. Однако ценность январского призыва заключается в том, что во время призыва срочнослужащие приобретают ценные в глазах работодателей навыки, такие как лидерство и военная специализация в той области, которую призывник ранее изучал», - пояснила Ульст.