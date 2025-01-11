ФОТО Спасатели потушили пожар в Cтаром Таллинне, двух человек доставили в больницу

Сегодня в 09.31 в центр тревоги поступило сообщение о том, что горит гостевая квартира в одном из зданий на улице Вене в исторической части Таллинна. На инцидент отреагировали спасатели из Пирита, Нымме, Лиллекюла и Кесклинна.