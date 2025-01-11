Сегодня в 09.31 в центр тревоги поступило сообщение о том, что горит гостевая квартира в одном из зданий на улице Вене в исторической части Таллинна. На инцидент отреагировали спасатели из Пирита, Нымме, Лиллекюла и Кесклинна.
ФОТО ⟩ Спасатели потушили пожар в Cтаром Таллинне, двух человек доставили в больницу
В момент прибытия спасателей горела квартира на первом этаже. Жильцов верхних этажей администратор эвакуировал до приезда спасателей.
Одна бригада приступила к тушению пожара, а вторая проверила помещения второго и третьего этажей, в ходе чего выяснилось, что огонь распространился по стеновым конструкциям и на второй этаж.
Во время тушения пожара перекрытие между первым и вторым этажами было вскрыто, чтобы ограничить распространение огня.
Двое пострадавших, надышавшиеся дымом, были доставлены в отделение экстренной медицины для обследования.
Пожар был ликвидирован в 12.15. Причина возгорания будет установлена в ходе следственной процедуры.