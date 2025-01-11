У Владимира Путина на самом деле на выбор лишь пара вариантов. Он войдет в историю России либо как правитель, после которого Россия стала еще меньше после унизительного распада СССР, либо как великий, восстановивший утраты как Советского Союза, так и Царской России, пишет композитор Юри Рейнвере.