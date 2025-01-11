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Юри Рейнвере Запад до сих пор считает, что в Кремле сидит честный партнер, а не хулиган из подворотни (1)

Перевод: Вера Копти
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Композитор Юри Рейнвере.
Композитор Юри Рейнвере. Фото: Mihkel Maripuu

У Владимира Путина на самом деле на выбор лишь пара вариантов. Он войдет в историю России либо как правитель, после которого Россия стала еще меньше после унизительного распада СССР, либо как великий, восстановивший утраты как Советского Союза, так и Царской России, пишет композитор Юри Рейнвере.

Было бы глупо думать, что сидя в одиночестве по вечерам, он считает, что у него вообще есть выбор. Будучи амбициозным диктатором, он хочет обязательно быть тем Петром Первым, при ком Россия только растет, а старые долги погашаются.

Удивительно, но хотя история иногда повторяется почти без изменений, этот простой факт кажется непонятным для западного общества.

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