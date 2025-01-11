ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Какой датчик действительно спасает жизнь?

Дымовой датчик с SIM-картой

Этот датчик не только издает звуковой сигнал, но и отправляет сообщение контактному лицу, номер которого внесен в устройство. Прибор работает по GSM-сети, питание чаще всего от батареек.

Такой датчик, несомненно, эффективнее локального, но нельзя забывать, что он очень зависит от качества мобильной связи. Если оно плохое или сеть временно перегружена, оповещения могут запаздывать или и вовсе не прийти: это грозит тем, что вы не получите нужную информацию вовремя. При этом для предотвращения крупного ущерба от пожара на счету каждая секунда. Также стоит учитывать, что, если батарея телефона разрядится или вы не сможете сразу поспешить домой, информация о возгорании мало чем поможет вам.

Дымовой датчик в сети Wifi

Дымовой датчик, работающий в сети Wifi, по своей сути похож на датчик с SIM-картой. Разница в том, что он зависит не от мобильной связи, а от интернет-соединения.

В случае неполадки в роутере, сбоев в подаче тока или отключения интернета или электричества по какой-либо другой причине датчик не сможет сообщить вам о пожаре. Подобно устройству, работающему на базе SIM-карты, он все же лучше локального датчика, но стопроцентной гарантии не дает.

Локальный датчик

Наименьшее чувство уверенности дает локальный дымовой датчик. Помощь от него будет только в том случае, если вы находитесь дома и слышите сигнал тревоги. Конечно, остается шанс, что внимательный сосед услышит писк и вызовет помощь, но надеяться на это не стоит. Да, локальный датчик - лучше, чем отсутствие какого-либо датчика, но он не всегда предотвращает крупный ущерб, нанесенный пожаром.

Эмоциональный ущерб больше материального

По словам Пярьяла, нередко люди отказываются от умного датчика, полагая, что страховка в любом случае покроет весь ущерб. Однако при этом они не представляют, насколько большим будет эмоциональный ущерб, если их дом станет добычей огня.

Да, страховка в определенной степени компенсирует стоимость некоторых вещей, но она никогда не возместит воспоминания, вещи с сентиментальной ценностью и эмоции.