Поскольку идут последние дни срока полномочий президента Джо Байдена, эта ситуация вызывает множество спекуляций о возможном поведении нового президента Дональда Трампа в отношении этих санкций. Тактически введение санкций вполне своевременно, что дает новой администрации гораздо больше свободы действий и возможностей.

Великобритания также ввела собственные санкции в отношении российского энергетического сектора.

Примечательно, что президент Сербии Александр Вучич отреагировал на новые санкции, потребовав от российской «Газпром нефти» продать свою долю в сербской нефтяной компании в течение 45 дней. По словам президента Сербии, это очевидное требование США. Таким образом, быстрое и последовательное введение санкций может не только сократить валютные поступления российского правительства, но и лишить его важных позиций, завоеванных им за десятилетия.

Обида иранского офицера

Бехруз Эсбати, офицер, имеющий почетное звание генерал-майора иранской армии (людей в таком звании в Иране вообще-то очень много), дал интервью о том, что произошло в Сирии, которое опубликовала газета New York Times. Знаменателен сам факт появления такого интервью. По словам иранского генерала, российская армия на самом деле не помогала режиму Асада в Сирии в борьбе с оппозицией, а лишь симулировала нападения на оппозицию. Иранский офицер прямо говорит, что Россия вела двойную игру в Сирии, и подразумевает, что Россия также не препятствовала Израилю совершать его последние атаки в Сирии.