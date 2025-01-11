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РАЙНЕР САКС Последние санкции Байдена должны ослабить позиции России, но как поведет себя Трамп? (3)

Перевод: Павел Соболев
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Администрация Байдена ввела новые санкции в последние дни своей работы
  • Иранский генерал критикует Россию за то, что она не защитила Асада
  • Украина атаковала склад российских шпионских дронов

США ввели обширные санкции против российской нефтяной промышленности и связанных с ней компаний, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Поскольку идут последние дни срока полномочий президента Джо Байдена, эта ситуация вызывает множество спекуляций о возможном поведении нового президента Дональда Трампа в отношении этих санкций. Тактически введение санкций вполне своевременно, что дает новой администрации гораздо больше свободы действий и возможностей.

Великобритания также ввела собственные санкции в отношении российского энергетического сектора.

Примечательно, что президент Сербии Александр Вучич отреагировал на новые санкции, потребовав от российской «Газпром нефти» продать свою долю в сербской нефтяной компании в течение 45 дней. По словам президента Сербии, это очевидное требование США. Таким образом, быстрое и последовательное введение санкций может не только сократить валютные поступления российского правительства, но и лишить его важных позиций, завоеванных им за десятилетия.

Обида иранского офицера

Бехруз Эсбати, офицер, имеющий почетное звание генерал-майора иранской армии (людей в таком звании в Иране вообще-то очень много), дал интервью о том, что произошло в Сирии, которое опубликовала газета New York Times. Знаменателен сам факт появления такого интервью. По словам иранского генерала, российская армия на самом деле не помогала режиму Асада в Сирии в борьбе с оппозицией, а лишь симулировала нападения на оппозицию. Иранский офицер прямо говорит, что Россия вела двойную игру в Сирии, и подразумевает, что Россия также не препятствовала Израилю совершать его последние атаки в Сирии.

Кроме того, отношения между Сирией и Ираном значительно охладились за последний год, поскольку Асад отказался участвовать в нападениях на Израиль. Генерал Эсбати признает, что Иран понес очень болезненную и большую утрату в Сирии. Это заявление не описывает в точности то, что произошло, а, скорее, продиктовано желанием объяснить собственное поражение посредством предательства партнеров.

В тот момент у России не было средств для ведения интенсивных и долгосрочных военных действий в Сирии, а риск поражения в боях был высок. Главной проблемой для Асада по-прежнему оставался внутренний распад его режима и неспособность сирийских правительственных сил оказать сопротивление.

Хотя Иран может быть расстроен действиями России, причиной вывода российских войск является не изменение политики безопасности, а ослабление ее военной мощи из-за агрессии против Украины. Сотрудничество Ирана и России, безусловно, сохранится, но Россия не сможет оказать Ирану существенную военную помощь в ближайшем будущем, как и Иран не сможет поддержать Россию в военном отношении.

Успех украинских разработок

Служба внутренней безопасности Украины (СБУ) сообщила о комбинированном беспилотно-ракетном ударе по складу тактических разведывательных беспилотников российской армии. Пораженный объект расположен в Ростовской области на юге России.

Источники в СБУ описывают, что летевшие в «первой волне» атаки дроны утомили российскую ПВО, а ракета «Нептун», произведенная самой Украиной, сумела достичь цели. По словам местных жителей, взрывы происходили на складе в течение долгого времени.

Украинские источники описывают эту атаку более подробно, чем обычно, ведь все получилось с помощью продукции украинского оборонпрома. Ракетные возможности Украины достигают уровня, когда крылатые ракеты могут поражать цели противника на той же дальности, что и ракеты стран-доноров. Когда украинские баллистические ракеты появятся на вооружении, пока неизвестно.

Генштаб ВСУ сообщает о поражении рактным ударом нового командного пункта на Донбассе. Это один из штабов 3-го армейского корпуса. Эта цель находится в радиусе действия системы HIMARS.

Вчера вечером и сегодня ночью украинская армия осуществила одну из самых масштабных атак беспилотников на различные объекты в России. Сообщалось о попаданиях дронов на севере - из Курска, Воронежа и Липецка, но никакой информации о целях пока не разглашается. С юга поступали сообщения о взрывах из десятков различных мест оккупированного Крыма, Ростовской области и Краснодарского края.

Судя по имеющейся информации, основной целью стал порт Новороссийск. Это важный порт для экспорта нефти на Черном море. После вывода кораблей из Севастополя там же находится и главная база Черноморского флота России. Подробная информация о результатах атак только начинает поступать. По состоянию на вчерашний вечер не удалось потушить пожар на складе горючего стратегических ВВС в Энгельсе, который пострадал от удара два дня назад.

Положение на поле боя

На фронтах число атак, осуществляемых российской армией, возросло, а интенсивность боев на главных направлениях удара высока. Активность тактической авиации вчера была низкой.

В направлении Курска продолжается очень активное наступление российской армии. Украинские подразделения проводят контратаки, а российские подразделения не смогли добиться устойчивого и крупного успеха. Большая часть потерянной бронетехники российской армии сейчас - именно с этого направления.

Вчера деятельность российской армии на Харьковском направлении несколько активизировалась, но ситуация та же.

На направлении Купянска и Лимана интенсивность атак российской армии вчера значительно возросла. Агрессор в основном оказывает давление на украинскую оборону на центральном участке фронта и пытается форсировать реку Оскол. Россиянам удалось добиться некоторого незначительного прогресса.

Позиционные бои продолжаются на Северском направлении.

В районе Бахмута российские подразделения вчера организовали очень интенсивное наступление в районе города Часов Яр. На данный момент информации о прогрессе атак нет.

В городе Торецке и его окрестностях атаки российской армии были не более интенсивными, чем обычно.

Украинские силы все еще имеют позиции в районе Торецка, но большая часть города сейчас находится под контролем российских сил или является «серой зоной».

На направлении Покровска атаки российской армии были очень интенсивными, однако ей удалось лишь незначительно улучшить свои позиции. К юго-западу от Донецка украинские войска окончательно оставили свои позиции в поселке Курахово. Атаки российской армии в этом районе вчера были не самыми активными, и серьезных изменений не произошло.

На Южном фронте российские части вчера бездействовали.

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