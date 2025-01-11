Обледенение контактных линий затрудняет движение таллиннских трамваев, они перейдут на свободное расписание

«Если контактная линия и токоприемник покрываются льдом, трамвай теряет контакт с сетью высокого напряжения, которое распределяется с помощью контактной линии. Трамваи нового типа особенно чувствительны к таким ситуациям и именно поэтому после ускорения может последовать резкое торможение. Водитель трамвая в такой ситуации не может повлиять на плавность хода», - пояснил руководитель сектора электротранспорта TLT Александр Мартыненко.

По его словам, эффективных средств борьбы с обледенением контактной сети не существует. Единственным действенным решением было бы не останавливаться во время ледяного дождя - тогда лед не будет успевать прилипнуть к контактной сети.

Поскольку скользкие от льда и снега рельсы и обледеневшие контактные линии представляют собой настоящую проблему для водителей трамваев, в экстремальных условиях общественный транспорт TLT перейдет на несколько ближайших дней на свободное расписание.