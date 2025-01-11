В октябре прошлого года центр экстренной помощи сообщил полиции об обращении человека, который, рассказал о найденном в Асиккала радиоактивном предмете, передает YLE. Полицейские отправились на место, после чего было начато расследование преступления, связанного с атомной энергией.
Финская полиция расследует редкое преступление и не раскрывает подробностей
Руководитель следствия Яри Киискинен заявил, что на данном этапе полиция не может сообщить подробностей. Он не уточнил, о каком предмете идет речь и где он был найден.
Кийскинен также не стал рассказывать, какие органы правопорядка участвуют в расследовании.
Преступление, связанное с атомной энергией, считается крайне редким в Финляндии. Оно подразумевает неправильное использование ядерной энергии и материалов. С 2006 года было зарегистрировано только два сообщения о таких преступлениях.