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Финская полиция расследует редкое преступление и не раскрывает подробностей

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Финская полиция. Фото иллюстративное.
Финская полиция. Фото иллюстративное. Фото: Petri Saarela/Shutterstock

В октябре прошлого года центр экстренной помощи сообщил полиции об обращении человека, который, рассказал о найденном в Асиккала радиоактивном предмете, передает YLE. Полицейские отправились на место, после чего было начато расследование преступления, связанного с атомной энергией.

Руководитель следствия Яри Киискинен заявил, что на данном этапе полиция не может сообщить подробностей. Он не уточнил, о каком предмете идет речь и где он был найден.

Кийскинен также не стал рассказывать, какие органы правопорядка участвуют в расследовании.

Преступление, связанное с атомной энергией, считается крайне редким в Финляндии. Оно подразумевает неправильное использование ядерной энергии и материалов. С 2006 года было зарегистрировано только два сообщения о таких преступлениях.

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