Президент Алар Карис, выступая в субботу на церемонии государственных похорон бывшего президента Арнольда Рюйтеля в концертном зале «Эстония» в Таллинне, сказал, что Рюйтель был одновременно оживителем и балансиром эстонского государства.
Карис заявил в своей речи:
«У каждого из нас свой путь. Свои мечты и реальные возможности, свои победы и неудачи, свои будни и счастливые моменты. Путь, в конце которого вы можете сказать - я сделал все.
Вы были крестьянином, ученым в аграрной сфере, политиком, президентом. Вы родились в волости Лаймъяла на Сааремаа. О своем родном острове и его жителях Вы писали, что образ мышления островитянина уравновешен, его действия предусмотрительны, устойчивы и рациональны.
В детстве Вы хотели стать моряком, но семья направила Вас по аграрной линии. Вам показали дорогу в поле, но Вы оказались на городском паркете. Пришлось освоить манеры и другой язык. Конечно, были моменты, когда приходилось смотреть правде в глаза. Как часто и каким именно образом, знали только Вы.
Но даже когда Вы говорили на другом языке, то все равно думали по-эстонски. И когда Эстония восстановила свою независимость, Вы помогли построить мост для перехода от одного порядка к другому. Выступая за весь народ и во главе народа, Вы заслужили уважение многих. Включая оппонентов. Ваше спокойствие умиротворяло ситуацию и воодушевляло общество.
Ваша трудоспособность и основательность вдохновляли людей на свершения. Вы до самой смерти были патроном десятков обществ, ассоциаций и союзов. Вы положили начало международному сотрудничеству между странами Балтии, общественному соглашению в Эстонии, в Янеда останется проложенная Вами президентская тропа.
Вы поддержали вступление в ЕС и НАТО. Для этого Вы объезжали волость за волостью, Ваша поддержка доходила до каждой деревни, каждого хутора. Такая последовательная работа дала многим людям уверенность в том, что выбранный путь правильный и отвечает национальным интересам Эстонии.
У Вас хватало внимания для многих людей. А также для земли и природы. Вы мечтали о том, чтобы у каждого эстонца был в Эстонии свой участок земли. Это помогло бы укрепить связь со своей страной и понять природу.
Вы были теплым человеком. Коллеги вспоминают, что в Яанов день Вы хотели успеть зажечь каждый костер, чтобы поздороваться там с каждым за руку. И казалось, что Вы успевали.
Когда в этом веке Вы отправились на Генеральную Ассамблею ООН, служба безопасности никогда не спрашивала у вас пропуск, потому что уже издалека было видно, что вы - президент. Достоинство заключалось в Вашей позиции.
И в последние годы, особенно во время праздников, Вы звонили, хотели поговорить и что-то обсудить. Каждый раз Вы заканчивали свой разговор тем, что мы можем встретиться на скамейке в Кадриорге и просто побеседовать. Такие моменты были, но их было, увы, слишком мало, потому что с Вами было легко говорить и можно было много услышать.
Будучи президентом, вы стремились к равновесию и гармонии между людьми и мнениями. Вы ценили понимание и ответственность и боролись за большее равенство. Вы были одновременно и воскресителем, и уравнителем эстонского государства. Одним из важнейших.
Человек - это сочетание корней и окружения. Смысл жизни должен придавать каждый из нас. И если этот путь разделен с другими людьми, если он касается их, имеет для них значение, тогда можно сказать, что это была значимая жизнь. Такая жизнь оставляет след, продолжает жить в нас и в нашей памяти.
Легкого пути. Пусть наши соболезнования станут опорой для Ингрид, детей и внуков, всех Ваших близких».