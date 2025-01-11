Вы поддержали вступление в ЕС и НАТО. Для этого Вы объезжали волость за волостью, Ваша поддержка доходила до каждой деревни, каждого хутора. Такая последовательная работа дала многим людям уверенность в том, что выбранный путь правильный и отвечает национальным интересам Эстонии.

У Вас хватало внимания для многих людей. А также для земли и природы. Вы мечтали о том, чтобы у каждого эстонца был в Эстонии свой участок земли. Это помогло бы укрепить связь со своей страной и понять природу.

Вы были теплым человеком. Коллеги вспоминают, что в Яанов день Вы хотели успеть зажечь каждый костер, чтобы поздороваться там с каждым за руку. И казалось, что Вы успевали.

Когда в этом веке Вы отправились на Генеральную Ассамблею ООН, служба безопасности никогда не спрашивала у вас пропуск, потому что уже издалека было видно, что вы - президент. Достоинство заключалось в Вашей позиции.

И в последние годы, особенно во время праздников, Вы звонили, хотели поговорить и что-то обсудить. Каждый раз Вы заканчивали свой разговор тем, что мы можем встретиться на скамейке в Кадриорге и просто побеседовать. Такие моменты были, но их было, увы, слишком мало, потому что с Вами было легко говорить и можно было много услышать.

Будучи президентом, вы стремились к равновесию и гармонии между людьми и мнениями. Вы ценили понимание и ответственность и боролись за большее равенство. Вы были одновременно и воскресителем, и уравнителем эстонского государства. Одним из важнейших.

Человек - это сочетание корней и окружения. Смысл жизни должен придавать каждый из нас. И если этот путь разделен с другими людьми, если он касается их, имеет для них значение, тогда можно сказать, что это была значимая жизнь. Такая жизнь оставляет след, продолжает жить в нас и в нашей памяти.

Легкого пути. Пусть наши соболезнования станут опорой для Ингрид, детей и внуков, всех Ваших близких».