В Польше выявлена группа, связанная с российской военной разведкой (ГРУ), которая распространяла дезинформацию с целью повлиять на выборы, заявил в пятницу, 10 января, вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковски, сообщает RusTVNET.
В Польше выявлена группа российских дезинформаторов
«В последние дни мы идентифицировали российскую группу, вдохновленную и подготовленную ГРУ», - сообщил Гавковски, который также занимает пост министра цифровизации.
Он добавил, что эта группа пыталась повлиять как на политическую обстановку в Польше, так и на избирательный процесс.
На вопрос о составе группы Гавковски ответил: «Это российская группа, но она может вербовать самых разных людей».
«Россия ведет кибервойну против Польши», - подчеркнул вице-премьер, добавив, что Польша является одной из стран Европейского Союза (ЕС), наиболее пострадавших от действий России.