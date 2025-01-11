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В Польше выявлена группа российских дезинформаторов

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Хакерское нападение. Иллюстративное фото
Хакерское нападение. Иллюстративное фото Фото: ViChizh/shutterstock.com

В Польше выявлена группа, связанная с российской военной разведкой (ГРУ), которая распространяла дезинформацию с целью повлиять на выборы, заявил в пятницу, 10 января, вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковски, сообщает RusTVNET.

«В последние дни мы идентифицировали российскую группу, вдохновленную и подготовленную ГРУ», - сообщил Гавковски, который также занимает пост министра цифровизации.

Он добавил, что эта группа пыталась повлиять как на политическую обстановку в Польше, так и на избирательный процесс.

На вопрос о составе группы Гавковски ответил: «Это российская группа, но она может вербовать самых разных людей».

«Россия ведет кибервойну против Польши», - подчеркнул вице-премьер, добавив, что Польша является одной из стран Европейского Союза (ЕС), наиболее пострадавших от действий России.

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