В конце года новые квартиры в Таллинне били рекорды продаж. Что ждет нас в январе?

«Мы начали 2024 год с осторожным оптимизмом, полагая, что рынок недвижимости преодолел самые сложные времена и начнет понемногу восстанавливаться. Итоги продаж в конце года подтверждают эти ожидания. Хотя количество сделок летом и в начале осени оказалось скромнее, чем мы надеялись, сильный конец года вернул Таллинн к уровням продаж, сопоставимым с периодами бума», - комментирует Лааноя.

По данным Citify.eu, больше всего новых квартир в четвертом квартале продал Hepsor, а по итогам всего года лидерами продаж новых квартир в Таллинне стали Bonava, Liven и Merko.

Средняя цена квадратного метра новых квартир, проданных в четвертом квартале, составила 4883 евро, тогда как в том же периоде прошлого года этот показатель составлял 4071 евро. В 2024 году в целом средняя цена квадратного метра новых квартир составила 4438 евро, в то время как в 2023 году - 4193 евро.

В четвертом квартале больше всего новых квартир было продано в Хааберсти, который лидировал и по итогам всего года. За ним следуют Кесклинн и Пыхья-Таллинн. Наибольшее количество новых квартир сейчас предлагается в Кесклинне - 744 объекта. Наименьший выбор в Нымме (13) и Ласнамяэ (96).

«Для покупателей 2024 год был удачным: предлагалось много вариантов, девелоперы проводили акции или добавляли к сделкам дополнительные бонусы. В этом году мы ожидаем роста цен как из-за увеличения себестоимости строительства, что в первую очередь затронет новые проекты, так и из-за снижения количества предложений, так как в прошлом году застройщики начали работу над меньшим количеством новых объектов. Влияет и повышение НСО», - добавляет руководитель отдела продаж Bonava.

Количество предложений аренды в Таллинне с конца лета постепенно увеличивалось. Если 2024 год начался с примерно 1900 предложений по аренде, то летом их число снизилось до стандартного для рынка уровня в 1300 предложений, а к концу года снова выросло до более чем 1500 предложений.

«Конкуренция на рынке аренды остается высокой. Как профессиональный оператор рынка аренды, мы видим по заполняемости наших доходных домов - более 90% - и обратной связи клиентов, что долгосрочная аренда новых квартир у надежной компании с профессиональным обслуживанием воспринимается хорошо», - отмечает Лаури Лааноя.