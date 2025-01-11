Обычно наибольшее количество сделок с новыми квартирами заключается в последние месяцы года, что связано с желанием покупателей до конца года реализовать принятые решения. Также к этому времени девелоперы завершают строительство большого количества объектов и стремятся подвести итоги года, передав квартиры новым владельцам.
В конце года новые квартиры в Таллинне били рекорды продаж. Что ждет нас в январе?
2024 год не стал исключением: в последнем квартале в Таллинне было продано 453 новые квартиры, что на 63 процента больше, чем в третьем квартале. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года количество сделок с новыми квартирами увеличилось на 47 процентов.
«Последовательное снижение процентных ставок и ожидания их дальнейшего падения способствовали тому, что покупатели начали принимать отложенные решения. Конкуренция на рынке кредитования также сделала условия кредитов более выгодными для потребителей, что поощряет сделки», - поясняет руководитель отдела продаж и маркетинга Bonava Лаури Лааноя.
По неофициальным данным Земельного департамента, в декабре в Таллинне было заключено 735 сделок с квартирами, которые оформлены как объекты недвижимости. Таким образом, в четвертом квартале было заключено 2344 сделки, что на 201 больше, чем в третьем квартале. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года количество сделок купли-продажи квартир в Таллинне выросло на семь процентов. За весь 2024 год в Таллинне было заключено 8125 сделок купли-продажи квартир, что на пять процентов меньше, чем в 2023 году.
Однако продажи новых квартир в Таллинне демонстрируют явный рост как в сравнении с предыдущим кварталом, так и с 2023 годом. По данным Citify, в декабре в Таллинне было продано 190 новых квартир, а результат за четвертый квартал составил 453 сделки, что на 175 больше, чем в третьем квартале. Если сравнить продажи новых квартир в четвертом квартале с тем же периодом 2023 года, рост составил 47 процентов. В течение всего 2024 года количество сделок с новыми квартирами увеличилось на 23,4 процента по сравнению с предыдущим годом.
«Мы начали 2024 год с осторожным оптимизмом, полагая, что рынок недвижимости преодолел самые сложные времена и начнет понемногу восстанавливаться. Итоги продаж в конце года подтверждают эти ожидания. Хотя количество сделок летом и в начале осени оказалось скромнее, чем мы надеялись, сильный конец года вернул Таллинн к уровням продаж, сопоставимым с периодами бума», - комментирует Лааноя.
По данным Citify.eu, больше всего новых квартир в четвертом квартале продал Hepsor, а по итогам всего года лидерами продаж новых квартир в Таллинне стали Bonava, Liven и Merko.
Средняя цена квадратного метра новых квартир, проданных в четвертом квартале, составила 4883 евро, тогда как в том же периоде прошлого года этот показатель составлял 4071 евро. В 2024 году в целом средняя цена квадратного метра новых квартир составила 4438 евро, в то время как в 2023 году - 4193 евро.
В четвертом квартале больше всего новых квартир было продано в Хааберсти, который лидировал и по итогам всего года. За ним следуют Кесклинн и Пыхья-Таллинн. Наибольшее количество новых квартир сейчас предлагается в Кесклинне - 744 объекта. Наименьший выбор в Нымме (13) и Ласнамяэ (96).
«Для покупателей 2024 год был удачным: предлагалось много вариантов, девелоперы проводили акции или добавляли к сделкам дополнительные бонусы. В этом году мы ожидаем роста цен как из-за увеличения себестоимости строительства, что в первую очередь затронет новые проекты, так и из-за снижения количества предложений, так как в прошлом году застройщики начали работу над меньшим количеством новых объектов. Влияет и повышение НСО», - добавляет руководитель отдела продаж Bonava.
Количество предложений аренды в Таллинне с конца лета постепенно увеличивалось. Если 2024 год начался с примерно 1900 предложений по аренде, то летом их число снизилось до стандартного для рынка уровня в 1300 предложений, а к концу года снова выросло до более чем 1500 предложений.
«Конкуренция на рынке аренды остается высокой. Как профессиональный оператор рынка аренды, мы видим по заполняемости наших доходных домов - более 90% - и обратной связи клиентов, что долгосрочная аренда новых квартир у надежной компании с профессиональным обслуживанием воспринимается хорошо», - отмечает Лаури Лааноя.