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Лидер Гренландии: «Мы не хотим быть датчанами или американцами»

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Фото статьи
Фото: Leiff Josefsen

Премьер-министр Гренландии, крупнейшего острова в мире, находящегося в составе Датского королевства, Муте Б. Эгеде прокомментировал вчера слухи о возможном намерении избранного президента США Дональда Трампа взять остров под контроль.

Эгеде подчеркнул, что Гренландия является частью Североамериканского континента и регионом, который американцы часто рассматривают как часть своей сферы влияния. Однако он отметил, что не контактировал с Трампом, но готов к переговорам по вопросам, представляющим общий интерес, сообщает агентство Associated Press.

«Сотрудничество основывается на диалоге. Оно означает совместные усилия для поиска решений», - заявил Эгеде на пресс-конференции, в которой также участвовала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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