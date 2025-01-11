Лидер Гренландии: «Мы не хотим быть датчанами или американцами»

Эгеде подчеркнул, что Гренландия является частью Североамериканского континента и регионом, который американцы часто рассматривают как часть своей сферы влияния. Однако он отметил, что не контактировал с Трампом, но готов к переговорам по вопросам, представляющим общий интерес, сообщает агентство Associated Press.