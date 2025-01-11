Группа поддержки Украины в парламенте Финляндии готовит изменения в закон о сборе средств

В настоящее время средства на суммы свыше 10 000 евро можно собирать только на общественно полезные цели, но не для вооруженных сил. Если правительство не отреагирует на инициативу, группа намерена подготовить законопроект самостоятельно.

По словам депутата Ораса Тюнккюнена («Зеленые») многое зависит от правительства, так как именно оно осуществляет изменения в законодательстве.

«Законодательство и его интерпретация содержат значительные проблемы, затрудняющие поддержку Украины в условиях, когда она остро нуждается в каждом евро, который мы можем ей предоставить. Я считаю вполне реалистичным, что законопроект поддержат более ста депутатов, что даст все шансы на быстрое изменение закона», - сказал Тюнккюнен.

Министр внутренних дел Мари Рантанен («Истинные финны») заявила в интервью Yle, что министерство отслеживает ситуацию и предпримет меры, если сочтет это необходимым. Она подчеркнула важность помощи со стороны финского государства в поддержке Вооруженных сил Украины и обороны страны: «В конечном счете, это и есть поддержка, оказываемая финнами, так как она финансируется за счет налоговых средств».