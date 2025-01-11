Пожертвования в пользу Центристской партии в последнее время поубавились

Как передала BNS пресс-служба Рийгикогу, если в первом квартале прошлого года Центристская партия получила в общей сложности 15 995 евро пожертвований, во втором квартале - 11 104 евро, то в третьем квартале - только 3 655 евро, а в последнем квартале - 9 271 евро.

За последние три месяца года депутат Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт пожертвовала 1 200 евро, как и ее соратник по фракции в парламенте Лаури Лаатс.

Депутат Европарламента Яна Тоом нашла способ поддержать родную партию, пожертвовав 1 284 евро, депутат Европарламента Яак Мадисон также дал 1 365 евро, а предприниматель Михкель Ундрест - 1 000 евро.

Лидер партии Михаил Кылварт в четвертом квартале пожертвовал 300 евро.

Всего в четвертом квартале Центристская партия получила 219 869 евро: 203 055 евро в виде государственной дотации и 7 542 евро в виде членских взносов. Доход от активов партии составил один евро.