Эстонский экипаж пострадал в субботу на ралли «Алуксне» в Алуксненском крае.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ На ралли в Латвии пострадал эстонский экипаж: спортсмены доставлены в больницу
В Государственной пожарно-спасательной службе агентству ЛЕТА подтвердили, что около 10.00 в службу поступил вызов в Маркалнскую волость, где на ралли потерпел аварию автомобиль.
Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили из машины одного человека, а второго освободили до прибытия спасателей.
Rallijā "Alūksne" avārijā cietis Igaunijas ekipāžas stūrmanis pic.twitter.com/zcgrEFAh4A— Sportistiņš (@Labais_Eksperts) January 11, 2025
Как сообщила представитель Государственной полиции Лина Багдоне, автомобиль спортсменов врезался в дерево. В результате аварии пострадали оба члена эстонского экипажа.
Организаторы ралли подтвердили ЛЕТА, что оба спортсмена доставлены в больницу, но их жизни ничего не угрожает. Согласно публичной информации, травмы получили Карл Ялакас и Фреди Костиков.
В ралли потерпел аварию еще один экипаж - из Латвии, но люди не пострадали.