Сб, 11.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

ФОТО И ВИДЕО На ралли в Латвии пострадал эстонский экипаж: спортсмены доставлены в больницу

Обновлено 11 января 2025, 18:48
Copy

Эстонский экипаж пострадал в субботу на ралли «Алуксне» в Алуксненском крае.

В Государственной пожарно-спасательной службе агентству ЛЕТА подтвердили, что около 10.00 в службу поступил вызов в Маркалнскую волость, где на ралли потерпел аварию автомобиль.

Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили из машины одного человека, а второго освободили до прибытия спасателей.

Как сообщила представитель Государственной полиции Лина Багдоне, автомобиль спортсменов врезался в дерево. В результате аварии пострадали оба члена эстонского экипажа.

Организаторы ралли подтвердили ЛЕТА, что оба спортсмена доставлены в больницу, но их жизни ничего не угрожает. Согласно публичной информации, травмы получили Карл Ялакас и Фреди Костиков.

В ралли потерпел аварию еще один экипаж - из Латвии, но люди не пострадали.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх