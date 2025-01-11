ВИДЕО На ралли в Латвии пострадал эстонский экипаж: спортсмены доставлены в больницу

В Государственной пожарно-спасательной службе агентству ЛЕТА подтвердили, что около 10.00 в службу поступил вызов в Маркалнскую волость, где на ралли потерпел аварию автомобиль.

Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили из машины одного человека, а второго освободили до прибытия спасателей.

Rallijā "Alūksne" avārijā cietis Igaunijas ekipāžas stūrmanis pic.twitter.com/zcgrEFAh4A — Sportistiņš  (@Labais_Eksperts) January 11, 2025

Как сообщила представитель Государственной полиции Лина Багдоне, автомобиль спортсменов врезался в дерево. В результате аварии пострадали оба члена эстонского экипажа.

Организаторы ралли подтвердили ЛЕТА, что оба спортсмена доставлены в больницу, но их жизни ничего не угрожает. Согласно публичной информации, травмы получили Карл Ялакас и Фреди Костиков.

В ралли потерпел аварию еще один экипаж - из Латвии, но люди не пострадали.