По словам Хыбемяги, внедрение атомной энергии сопряжено с множеством препятствий. «Сначала нужно подать заявку на начало специального планирования, затем определить место строительства и учесть мнение местных жителей. Как показывает опыт в разных регионах Эстонии, местные жители быстро объединяются, а к ним присоединяются и активисты, которые протестуют против любых планируемых проектов. Тем не менее, можно предположить, что место для атомной станции в конечном итоге найдут, и на её строительство потребуется от 10 до 15 лет», - прокомментировал Хыбемяги.

«В этом контексте я всегда задумываюсь о новых технологиях. Уверен, что к тому времени появятся другие, более современные разработки. Технология, которую сейчас предлагает Fermi Energia и по которой строится первая станция в Канаде, может устареть, ведь за это время могут быть созданы новые, более эффективные решения. Вопрос в том, что мы будем делать, если произойдет технологический прорыв, а мы окажемся связаны с устаревшей системой. Однако и просто ждать, пока ядерные технологии станут абсолютно безопасными, нельзя», - отметил он.