В студии передачи Keskpäevatund на радио Kuku Прийт Хыбемяги, Игнар Фьюк и Айнар Рууcсаар обсудили самые важные темы уходящей недели.
По словам Хыбемяги, внедрение атомной энергии сопряжено с множеством препятствий. «Сначала нужно подать заявку на начало специального планирования, затем определить место строительства и учесть мнение местных жителей. Как показывает опыт в разных регионах Эстонии, местные жители быстро объединяются, а к ним присоединяются и активисты, которые протестуют против любых планируемых проектов. Тем не менее, можно предположить, что место для атомной станции в конечном итоге найдут, и на её строительство потребуется от 10 до 15 лет», - прокомментировал Хыбемяги.