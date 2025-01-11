Только взгляните! Английская классика в черных тонах: изящный и смелый интерьер дома в Лондоне

Первыми здесь, как это случилось в мире гастрономии и дизайна, стали скандинавы, которые без стеснения делятся своим своеобразным бытом. У английских пользователей также немало таких страничек. Одна из них - Little Edwardian, где семейная пара из Лондона виртуально открыла для пользователей интернета двери своего чудесного эдвардианского таунхауса. Главная особенность интерьера: черный цвет стен в гостиной. И это несмотря на классический английский дизайн. Но и кроме гостиной здесь есть на что посмотреть!