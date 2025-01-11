Дочь Жизель Пелико: «Мой отец должен умереть в тюрьме»

Она написала книгу под названием «Я никогда больше не буду называть его папой».

В ней Кэролайн рассказывает о травме, которую переживает ее семья, и исследует тему применения лекарственных препаратов, которые, как правило, сначала берут из семейной аптечки - это обычные обезболивающие или успокоительные.

При этом жертва почти всегда знает своего обидчика, потому что он долго был рядом. Это угроза, пришедшая изнутри, говорит Дариан.

По ее словам, теперь ей надо разобраться, как жить дальше, зная, что она одновременно дочь и мучителя и жертвы. Она называет это «ужасным бременем».

Из ее памяти уходят воспоминания о детстве, проведенном рядом с человеком, которого сейчас она только по привычке иногда называет своим отцом.

«Когда я оглядываюсь назад, я действительно не помню отца, которым, как мне казалось, он был. Я смотрю и вижу преступника, сексуального преступника», - поделилась она в интервью.

Что касается Жизель Пелико, то, по словам Кэролайн, она измотана судебным процессом, но выздоравливает во всех смыслах.

Сама Кэролайн находит силы идти вперед в своем муже, 10-летнем ребенке и в своих братьях, которые очень поддержали и ее и мать, когда они решились придать огласке свою историю.

Кэролайн Дариан Фото: BBC