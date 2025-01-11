В субботу во второй половине дня продолжился снегопад - мокрый снег и снег, на островах и северном побережье метель. Продолжается также налипание мокрого снега на ветки деревьев, сохраняется опасность обрушения деревьев на дороги и на линии электропередачи, а также перебоев в подаче электроэнергии.
Дорожные и погодные условия в Эстонии остаются сложными
Как передала BNS пресс-служба Департамента транспорта, в субботу во второй половине дня основных и опорные дороги покрыты мокрым снегом, смешанным с хлоридами, второстепенные дороги заснежены и местами непроходимы - из-за сугробов, а также упавших деревьев.
Идет дождь и смесь снега и мокрого снега, температура воздуха около нуля, а температура поверхности дорог - ниже нуля. В осадках видимость будет быстро ухудшается, дороги становятся скользкими.
В субботу вечером и в ночь на воскресенье сохранится облачная погода. Пройдет снег, мокрый снег, метель. В некоторых местах осадки могут быть сильными, ночью в восточной Эстонии ожидаются более сильные снегопады. Температура воздуха опустится до 0 - -2, ночью до -6 градусов. Мокрые дорожные покрытия замерзнут, и дороги станут опасно скользкими.