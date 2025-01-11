Дорожные и погодные условия в Эстонии остаются сложными

В субботу во второй половине дня продолжился снегопад - мокрый снег и снег, на островах и северном побережье метель. Продолжается также налипание мокрого снега на ветки деревьев, сохраняется опасность обрушения деревьев на дороги и на линии электропередачи, а также перебоев в подаче электроэнергии.