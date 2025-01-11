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Основатель «Яндекса» нанял охрану после пожелания от Путина

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Аркадий Волож.
Аркадий Волож. Фото: BBC

Уехавший из России бизнесмен Аркадий Волож посчитал некомфортным то, как Путин прокомментировал его высказывание о войне РФ против Украины, пишет Bloomberg.

Сооснователь российского интернет-гиганта «Яндекс» Аркадий Волож, живущий в Израиле, впервые в жизни нанял охрану после того, как ему заочно пожелал здоровья президент России Владимир Путин. Об этом написало в пятницу, 10 января, агентство Bloomberg, которое провело интервью с Воложем. Речь идет об ответе Путина на высказывание бизнесмена о войне России против Украины, сделанное в 2023 году.

На протяжении почти полутора лет после начала вторжения РФ в соседнюю страну Аркадий Волож не комментировал его. Однако в августе 2023 года представители Воложа передали СМИ текст его заявления с осуждением войны.

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