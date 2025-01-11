Основатель «Яндекса» нанял охрану после пожелания от Путина

Сооснователь российского интернет-гиганта «Яндекс» Аркадий Волож, живущий в Израиле, впервые в жизни нанял охрану после того, как ему заочно пожелал здоровья президент России Владимир Путин. Об этом написало в пятницу, 10 января, агентство Bloomberg, которое провело интервью с Воложем. Речь идет об ответе Путина на высказывание бизнесмена о войне России против Украины, сделанное в 2023 году.