Уехавший из России бизнесмен Аркадий Волож посчитал некомфортным то, как Путин прокомментировал его высказывание о войне РФ против Украины, пишет Bloomberg.
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Основатель «Яндекса» нанял охрану после пожелания от Путина
Сооснователь российского интернет-гиганта «Яндекс» Аркадий Волож, живущий в Израиле, впервые в жизни нанял охрану после того, как ему заочно пожелал здоровья президент России Владимир Путин. Об этом написало в пятницу, 10 января, агентство Bloomberg, которое провело интервью с Воложем. Речь идет об ответе Путина на высказывание бизнесмена о войне России против Украины, сделанное в 2023 году.