ЛИЦО НЕДЕЛИ Марку Цукербергу все надоело

Все же были запущены цепочки сертификации и поиска «правильных» фактчекеров, но, вероятно, эти процессы оказались слишком обременительными и утомительными для кошелька Марка Цукерберга. В итоге гильотина опустилась. И вовремя: Meta только что объявила о планах внедрить в Facebook множество персонажей с искусственным интеллектом, с которыми пользователи будут взаимодействовать. Это увеличит количество общения и объем информационных потоков (включая денежные, как вы понимаете), а также позволит собирать еще больше данных о людях. Но, конечно, никто не станет пилить сук, на котором сидит, ведь разбираться в ошибках искусственного интеллекта - задача совсем не из легких.