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Снимается кино Рига надолго превратилась во Владивосток

Редактор: rus.postimees.ee
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Съемки корейского фильма в Риге.
Съемки корейского фильма в Риге. Фото: facebook.com/groups/vecmilgravis/Karina Jaudzema

С декабря 2024 по март 2025 года в Риге проходят съемки корейского шпионского боевика Humint. Жители столицы уже наблюдают в городе вывески на русском языке и интересуются, можно ли в Риге встретить звезд корейского кино.

Работы по подготовке кинопроекта осуществляет латвийская компания Film Angels. Это уже пятое ее сотрудничество с Южной Кореей, в рамках которого в Латвию прибыло более ста представителей корейской киноиндустрии.

Название фильма - Humint - отсылает к термину Human Intelligence, обозначающему сбор и анализ информации, полученной от людей с помощью непосредственного общения.

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