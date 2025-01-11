Застройщик: через год жилья по сегодняшним ценам уже не будет

«Я сам один из многих, кому случалось задним числом думать по поводу некоторых квартир: "Почему я не купил ее раньше?". Думаю, что сегодня именно такой момент, когда надо покупать, ведь менее чем через год цены на новые дома, без сомнения, будут выше», - поделился Вяхи, оценивая ситуацию на рынке, и пояснил, что прошедшая осень, вероятно, была лучшим за последние годы временем для покупки нового дома.

«Почти все уже подорожало, а недвижимость еще не успела, размер зарплат вырос, и Euribor резко подешевел – все это сделало покупку нового жилья в этот момент не такой дорогой по сравнению со всем остальным», - считает Вяхи.

По словам руководителя Invego, сильным застройщикам удалось немного замедлить рост цен в период дорогих кредитных денег, то есть, в последние два - три года, но теперь он коснется и новых домов.

«Цены на входящие ощутимо выросли, и давление в пользу повышения цен довольно сильное, особенно в случае новых проектов, которые еще только выходят на рынок. Так что, первый всплеск роста цен может произойти уже в первой половине нового года», – сказал Вяхи и добавил, что затраты девелоперов и строителей также растут в результате постоянно ужесточающихся правил.

«Качество новостроек, конечно, растет, но растет и их стоимость», - пояснил Вяхи.

Еще одним фактором, который приведет к повышению цен на новые квартиры, станет ожидающееся летом изменение налога с оборота. «Этот двухпроцентный рост цен уже внесен в закон, и простой подсчет показывает, что цена средней новой квартиры вырастет на пять - шесть тысяч евро. Принимая во внимание все вышесказанное, можно не сомневаться, что рост цен неизбежно произойдет в течение ближайших шести месяцев, не позднее», - подытожил Кристьян-Тор Вяхи.