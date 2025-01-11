Сб, 11.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

ФОТО Почетный караул у могилы Арнольда Рюйтеля

Copy

Сегодня на закате солнца на таллиннском кладбище Метсакальмисту был предан земле бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель. Завершением траурной церемонии стало почетное стояние караула у его могилы при свете свечей.

По просьбе семьи церемония захоронения прошла в присутствии только самых близких людей Арнольда Рюйтеля.

Церковную службу провел архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмас Вийльма.

Силы обороны Эстонии отдали последнюю дань уважения президенту Рюйтелю залпами из ручного оружия и пушек.

Музыкальную часть на кладбище исполнил ансамбль Vox Clamantis под руководством дирижера Яан-Эйка Тульве.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх