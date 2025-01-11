Сегодня на закате солнца на таллиннском кладбище Метсакальмисту был предан земле бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель. Завершением траурной церемонии стало почетное стояние караула у его могилы при свете свечей.
ФОТО ⟩ Почетный караул у могилы Арнольда Рюйтеля
По просьбе семьи церемония захоронения прошла в присутствии только самых близких людей Арнольда Рюйтеля.
Церковную службу провел архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмас Вийльма.
Силы обороны Эстонии отдали последнюю дань уважения президенту Рюйтелю залпами из ручного оружия и пушек.
Музыкальную часть на кладбище исполнил ансамбль Vox Clamantis под руководством дирижера Яан-Эйка Тульве.