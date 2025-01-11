ГАЛЕРЕЯ Авария на Via Baltica: грузовик с цитрусами вылетел в кювет, весь груз оказался испорчен

Минувшей ночью около 1:30 на шоссе Пярну–Икла, в нескольких сотнях метров от парковок учебной тропы Толкусе, грузовик Volvo с латвийскими номерами съехал в кювет.

Дежурный представитель Ляэнеского спасательного центра Яану Отс сообщил, что спасатели помогли водителю выбраться из кабины. У машины произошла небольшая утечка топлива, которую удалось быстро остановить. Причиной аварии, вероятно, стал гололед: спасатели отметили, что участок дороги был покрыт черным льдом.

Грузовик съехал с дороги и перевернулся, пролетев несколько десятков метров по склону. Руководитель компании Pärnu Puksiir Андрес Саун рассказал, что грузовик ехал из Риги, на скользкой дороге водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель серьезно не пострадал, жаловался лишь на боль в руке. Однако груз оказался поврежден.

Поскольку грузовик упал в кювет, перевозимые фрукты не высыпались на проезжую часть. Саун отметил, что желающие могут забирать лимоны и апельсины, так как завтра он планирует собрать их с помощью экскаватора: владелец уже заказал уборку.