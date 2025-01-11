Удивленные банкиры ЕЦБ: почему европейцы больше не хотят тратить деньги?

Все дело в том, что рост цен и снижение доверия потребителей вынуждают людей больше экономить. Однако, как отметил член правления Европейского центрального банка Пьеро Чиполлоне в интервью Corriere della Sera, такое поведение европейских потребителей оказалось неожиданным для банкиров.

«Больше всего нас удивило медленное восстановление потребления. Мы рассчитывали на более быстрый рост, но вместо того чтобы тратить, семьи решили накапливать сбережения», - пояснил он.

Чиполлоне связывает это с тем, что, хотя располагаемые ресурсы домохозяйств увеличились, рост заработных плат остался ограниченным.

«Процентные ставки, арендная плата, доходность фондовых рынков и стоимость реальных активов выросли, однако эти средства недостаточно ликвидны, чтобы напрямую попадать в распоряжение людей. Кроме того, рост доходов сосредоточен в более обеспеченных слоях населения, тогда как домохозяйства с низкими доходами вынуждены использовать свои сбережения для поддержания привычного уровня жизни», - отметил он.

Согласно данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), во втором квартале прошлого года домохозяйства еврозоны откладывали 15,7% доходов. Это значительно больше, чем в допандемийный период, когда уровень сбережений составлял 12-13%.

В настоящее время, как подчеркнул член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, наибольшую неопределенность для экономики еврозоны создаёт вероятность второго президентского срока Дональда Трампа.

ЕЦБ уже учел этот фактор, пересмотрев свои экономические прогнозы, однако этого может оказаться недостаточно.

«Текущие прогнозы лишь частично учитывают неопределённость, связанную с будущей торговой политикой США. Оценить точный эффект сложно, поскольку мы не знаем, как именно Трамп намерен реализовывать свои планы», - отметил Чиполлоне.