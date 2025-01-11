В четверг днем польское правительство приняло резолюцию, разрешающую высшим представителям Государства Израиль принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим, которые пройдут в конце месяца. Хотя имена в резолюции не указаны, это позволяет обойти ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, выданный Международным уголовным судом.