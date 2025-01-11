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Польша не будет арестовывать Нетаньяху, несмотря на ордер МУС (1)

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото статьи
Фото: Pool New

В четверг днем польское правительство приняло резолюцию, разрешающую высшим представителям Государства Израиль принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим, которые пройдут в конце месяца. Хотя имена в резолюции не указаны, это позволяет обойти ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, выданный Международным уголовным судом.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая перед парламентом, заявил, что правительство несколько дней работало над решением, которое позволит всем гостям принять участие в церемониях, посвященных годовщине освобождения концлагеря Освенцим.

«По очевидным причинам это решение также распространяется на представителей Государства Израиль, которые, естественно, проявляют к этим мероприятиям особый интерес», - цитирует слова Туска интернет-издание 300Polityka.

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