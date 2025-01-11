Крупный бизнесмен пожертвовал партии «Отечество» 100 000 евро

Крупнейшее пожертвование в размере 10 000 евро поступило от предпринимателя Неэме Таммиса. Бывший депутат Рийгикогу Сийм Каллас внес 4000 евро. Эту же сумму пожертвовала тренер и предприниматель Сийри Виснапуу. Среди других крупных пожертвований - взносы депутата Рийгикогу Марии Юферевой-Скуратовски (1400 евро) и члена городского собрания Пярну Юри Лебедева (1200 евро).

Общий доход Партии реформ в четвёртом квартале составил 506 014 евро, из которых 469 566 евро поступило в виде государственной поддержки, 2465 евро - из членских взносов, 149 евро - от доходов с партийного имущества, а оставшаяся сумма - 33 834 евро - в виде пожертвований.

Центристская партия, напротив, столкнулась с падением объёма пожертвований, что видно из отчетов, представленных в Комиссию по надзору за финансированием партий.

если в первом квартале прошлого года Центристская партия получила в общей сложности 15 995 евро пожертвований, во втором квартале - 11 104 евро, то в третьем квартале - только 3 655 евро, а в последнем квартале - 9 271 евро.

За последние три месяца года депутат Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт пожертвовала 1 200 евро, как и ее соратник по фракции в парламенте Лаури Лаатс. Депутат Европарламента Яна Тоом нашла способ поддержать родную партию, пожертвовав 1 284 евро, депутат Европарламента Яак Мадисон также дал 1 365 евро, а предприниматель Михкель Ундрест - 1 000 евро.Лидер партии Михаил Кылварт в четвертом квартале пожертвовал 300 евро.

Общий доход Центристской партии в четвертом квартале составил 219 869 евро. Из этой суммы 203 055 евро поступили из государственной поддержки, 7542 евро - из членских взносов, и 1 евро - из доходов с имущества партии.

По состоянию на субботу Комиссия по надзору за финансированием партий еще не опубликовала данные о доходах партий «Ээсти 200» и EKRE за четвертый квартал.