Крупный бизнесмен Парвель Пруунсильд пожертвовал партии «Отечество» 100 000 евро в последнем квартале прошлого года, что сделало ее лидером по сумме полученных пожертвований.
Крупный бизнесмен пожертвовал партии «Отечество» 100 000 евро
В последнем квартале года партия «Отечество» получила 125 476 евро пожертвований, из которых основная часть - 100 000 евро - поступила от совладельца Bigbank Парвеля Пруунсильда.
Бывший руководитель в сфере медицины Ахти Калликорм пожертвовал 6150 евро, предприниматель Каспар Кокк внес несколько пожертвований на общую сумму 5000 евро, депутат Рийгикогу Рийна Сольман пожертвовала 3600 евро, а член Европарламента Рихо Террас - 2400 евро. Кроме того, около 1000 евро или немного больше пожертвовали старейшина района Хааберсти Анна Леванди, депутат Рийгикогу Тынис Лукас и предприниматель Тармо Пийрманн.
Общий доход партии «Отечество» в четвёртом квартале составил 233 191 евро. Помимо пожертвований, 101 529 евро поступило в виде государственной поддержки, 6120 евро - из членских взносов, а доходы от имущества партии составили 68 евро.
В последнем квартале года Социал-демократическая партия собрала 47 738 евро пожертвований, что позволило ей занять второе место в рейтинге партий по объему пожертвований.
Крупнейшее пожертвование в размере 5000 евро сделал предприниматель Лаури Паевеэр. Заместитель мэра Тарту Леммит Каплински внес 2706 евро, включая пожертвования и оплату членских взносов. Депутат Рийгикогу Анти Аллас пожертвовал 2480 евро, включая оплату членских взносов, а его коллега Хельмен Кютт — 3104 евро. Член Европарламента Свен Миксер внес в фонд партии 1000 евро.
Общий доход Социал-демократической партии в четвёртом квартале составил 167 590 евро, из которых 114 219 евро поступило в виде государственной поддержки, а 5635 евро - в виде членских взносов.
Партия реформ в четвертом квартале прошлого года собрала 33 834 евро пожертвований.
Крупнейшее пожертвование в размере 10 000 евро поступило от предпринимателя Неэме Таммиса. Бывший депутат Рийгикогу Сийм Каллас внес 4000 евро. Эту же сумму пожертвовала тренер и предприниматель Сийри Виснапуу. Среди других крупных пожертвований - взносы депутата Рийгикогу Марии Юферевой-Скуратовски (1400 евро) и члена городского собрания Пярну Юри Лебедева (1200 евро).
Общий доход Партии реформ в четвёртом квартале составил 506 014 евро, из которых 469 566 евро поступило в виде государственной поддержки, 2465 евро - из членских взносов, 149 евро - от доходов с партийного имущества, а оставшаяся сумма - 33 834 евро - в виде пожертвований.
Центристская партия, напротив, столкнулась с падением объёма пожертвований, что видно из отчетов, представленных в Комиссию по надзору за финансированием партий.
если в первом квартале прошлого года Центристская партия получила в общей сложности 15 995 евро пожертвований, во втором квартале - 11 104 евро, то в третьем квартале - только 3 655 евро, а в последнем квартале - 9 271 евро.
За последние три месяца года депутат Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт пожертвовала 1 200 евро, как и ее соратник по фракции в парламенте Лаури Лаатс. Депутат Европарламента Яна Тоом нашла способ поддержать родную партию, пожертвовав 1 284 евро, депутат Европарламента Яак Мадисон также дал 1 365 евро, а предприниматель Михкель Ундрест - 1 000 евро.Лидер партии Михаил Кылварт в четвертом квартале пожертвовал 300 евро.
Общий доход Центристской партии в четвертом квартале составил 219 869 евро. Из этой суммы 203 055 евро поступили из государственной поддержки, 7542 евро - из членских взносов, и 1 евро - из доходов с имущества партии.
По состоянию на субботу Комиссия по надзору за финансированием партий еще не опубликовала данные о доходах партий «Ээсти 200» и EKRE за четвертый квартал.