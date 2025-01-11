ВИДЕО На центральном вокзале Страсбурга столкнулись два трамвая. Пострадали более 50 человек

В результате столкновения, по предварительным данным префектуры, пострадали более 50 человек, 15 из них были госпитализированы.

Инцидент произошел на остановке у центрального вокзала города. Столкновение случилось, когда один из трамваев выехал на путь, на котором стоял второй.