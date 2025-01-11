ВИДЕО ⟩ На центральном вокзале Страсбурга столкнулись два трамвая. Пострадали более 50 человек
В результате столкновения, по предварительным данным префектуры, пострадали более 50 человек, 15 из них были госпитализированы.
Инцидент произошел на остановке у центрального вокзала города. Столкновение случилось, когда один из трамваев выехал на путь, на котором стоял второй.
По предварительным данным, причиной могла стать ошибка в переключении стрелок.
ALERTE - Collision entre deux tramways dans le tunnel de la gare de #Strasbourg. Des dizaines de blessés. Les secours affluent en nombre sur place. (@Samstark75 / France 3) pic.twitter.com/oATObaIWbj— Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 11, 2025