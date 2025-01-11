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ВИДЕО На центральном вокзале Страсбурга столкнулись два трамвая. Пострадали более 50 человек

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Фото статьи
Фото: Frederick Florin

В городе Страсбург на востоке Франции столкнулись два трамвая, пишет «Медуза» со ссылкой на BFMTV.

В результате столкновения, по предварительным данным префектуры, пострадали более 50 человек, 15 из них были госпитализированы.

Инцидент произошел на остановке у центрального вокзала города. Столкновение случилось, когда один из трамваев выехал на путь, на котором стоял второй.

По предварительным данным, причиной могла стать ошибка в переключении стрелок.

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