«Укрпочта» издала марку «Будапештский меморандум – это х***я!»

«То есть компания, основной акционер которой - государство, своим креативом и выдержкой заработала (не украла или получила) 2+ млн грн, из которых уплатит налоги, которые пойдут на ВСУ и зарплату даже тем депутатам, которые нас так "горячо" любят», - отреагировал Смелянский на критику со стороны отдельных представителей властей. Стоимость марочного листа, на котором традиционно расположены девять почтовых марок и укрупненное изображение марки, составляет 600 гривен (порядка 14 евро).

«Укрпочту» на этот раз вдохновил Зеленский

Ранее Смелянский рассказал, что на выпуск этой марки «Укрпочту» вдохновило интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману, которое он дал 5 января. В нем Зеленский, в частности, заявил, что Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году и призванный дать Украине гарантии безопасности, в конечном счете их не обеспечил.

По словам Зеленского, после оккупации Россией части Донбасса и Крыма Киев в течение нескольких лет отправлял письма всем членам этого соглашения. «Кто-то ответил на эти письма официальные? Кто-то консультации провел? Нет. Почему? Да по**ру», - сказал также в том интервью украинский президент.

«Укрпочта» выпускает марки на военную тематику

Национальный оператор почтовой связи Украины за время полномасштабной войны России против Украины выпустил несколько серий «военных» марок, ставших популярными даже за пределами Украины. Так, в конце августа 2022 года «Укрпочта» анонсировала выпуск новой марки со знаменитой собакой-сапером Патроном, который принимал участие в разминировании территорий. «Вместе с вами мы планируем собрать более 1 миллиона евро на машину для разминирования, которая, возможно, не так красива, как Патрон, однако помогает быстро разминировать большие территории», - написал тогда гендир «Укрпочты».

Наиболее знаменитой маркой стала серия «Русский военный корабль, иди н****», выпущенная в первые месяцы агрессивной российской войны и посвящена украинским защитникам острова Змеиный. Сама эта фраза, ставшая интернет-мемом, была произнесена 24 февраля 2022 года украинским пограничником в ответ на предложение с российского военного корабля сдаться.