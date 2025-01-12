Обязательное страхование для мотовездеходов вступило в силу, однако владельцы не спешат следовать правилам

Член правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Лаури Потсепп отметил, что погодные условия вполне благоприятны для использования саней и квадроциклов. «Если раньше достаточно было просто выехать на снегоходе из гаража, теперь на него необходимо оформить дорожное страхование. С декабря прошлого года дорожное страхование компенсирует ущерб пострадавшему не только в дорожно-транспортных происшествиях, но и в авариях на пересеченной местности и в лесу, - отметил Потсепп. - Даже при использовании квадроцикла для уборки снега можно случайно повредить соседский автомобиль или забор. В таком случае ущерб покрывает дорожное страхование».

Снегоходы и внедорожные транспортные средства должны быть зарегистрированы в дорожно-транспортном регистре. По состоянию на 10 января в нем числилось 3162 снегохода и 1403 других внедорожных транспортных средства. При этом дорожное страхование имелось лишь у 412 снегоходов и 297 других внедорожных транспортных средств.