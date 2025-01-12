С 1 декабря прошлого года дорожное страхование стало обязательным для мотовездеходов, включая снегоходы и зарегистрированные как мотовездеходы квадроциклы (ATV). Однако на сегодняшний день дорожное страхование оформлено только на 15 процентов внедорожных транспортных средств. При использовании снегохода или другого внедорожного транспортного средства оно должно быть застраховано.
Обязательное страхование для мотовездеходов вступило в силу, однако владельцы не спешат следовать правилам
Член правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Лаури Потсепп отметил, что погодные условия вполне благоприятны для использования саней и квадроциклов. «Если раньше достаточно было просто выехать на снегоходе из гаража, теперь на него необходимо оформить дорожное страхование. С декабря прошлого года дорожное страхование компенсирует ущерб пострадавшему не только в дорожно-транспортных происшествиях, но и в авариях на пересеченной местности и в лесу, - отметил Потсепп. - Даже при использовании квадроцикла для уборки снега можно случайно повредить соседский автомобиль или забор. В таком случае ущерб покрывает дорожное страхование».
Снегоходы и внедорожные транспортные средства должны быть зарегистрированы в дорожно-транспортном регистре. По состоянию на 10 января в нем числилось 3162 снегохода и 1403 других внедорожных транспортных средства. При этом дорожное страхование имелось лишь у 412 снегоходов и 297 других внедорожных транспортных средств.
Потсепп отметил, что организаторы зимних туров, туристические базы и прочие предприятия часто предлагают своим клиентам аренду снегоходов. «Безусловно, нельзя предоставлять услугу со снегоходом без оформленного страхования. Страхование снегохода компенсирует ущерб пострадавшему за счет виновника. Например, если один снегоход врезается в другой, страхование покрывает расходы на ремонт второго снегохода. Кроме того, дорожное страхование покрывает восстановление или замену другого имущества, поврежденного снегоходом, - добавил Потсепп. - К сожалению, со снегоходами и другими внедорожными транспортными средствами случаются аварии, в которых люди получают травмы или даже погибают. Дорожное страхование покрывает личный ущерб пострадавшего, включая расходы на лечение и неполученный доход».
Проверить действительность дорожного страхования можно через запрос на сайте LKF.
Как отметил менеджер по продуктам страхования транспортных средств BTA Kindlustus Арнольд Олийник, имеет смысл оформить дорожное страхование для снегохода на весь зимний сезон, чтобы не забыть о нем в разгар зимы. «Цены на шестимесячное страхование обычного снегохода начинаются от 30 евро. Даже если страховой взнос за шесть месяцев составляет 60 или 100 евро, это все равно небольшая сумма по сравнению с возможными убытками», - сказал Олийник.
Средняя сумма компенсации по дорожному страхованию в первые три квартала прошлого года составила 2400 евро, а компенсация за личный ущерб - около 7100 евро. Компенсации за личный ущерб могут составлять сотни тысяч евро. Страховая сумма, то есть максимальная возможная компенсация, составляет 6,45 млн евро.