Очевидно, что одного изменения названия должности недостаточно, чтобы повысить зарплаты примерно 4000 тренерам, работающим в Эстонии. Представитель Союза тренеров Эстонии участвует в переговорах о повышении зарплаты с правительством несколько раз в год. Однако, если представители других профсоюзов уверенно говорят о минимальной зарплате для сотрудников с полной нагрузкой и высшим образованием по специальности, то представитель тренеров не может говорить с той же решительностью. Причина заключается в квалификационных требованиях, главным из которых является отсутствие у большинства работающих тренеров высшего спортивно-педагогического образования.

Регистр тренеров ЭОК (Эстонского олимпийского комитета) не отражает наличие образования по специальности, а решение о публикации таких данных оставлено на усмотрение клубов. При этом анализ достижений успешных тренеров показывает, что наличие образования по специальности не всегда было определяющим для получения высоких результатов. Талант тренера уникален и может проявляться по-разному. Это неоднократно подтверждалось, и мы гордимся успехами, которых добились такие тренеры. С точки зрения функционирования общества оба типа тренеров, работающих с детьми, важны.

Тем не менее ничто не мешает внедрению более четких требований к квалификации, что сделало бы систему прозрачнее. Например, тренеры с высшим спортивно-педагогическим образованием могли бы получать зарплату на уровне учителей, а те, у кого такого образования нет, - на ступень ниже. Такое различие вновь стимулировало бы желание получать высшее образование по специальности, от чего выиграли бы все.