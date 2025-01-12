Желание тренеров сохранить свой уровень зарплат наравне с учителями обсуждается на протяжении всего периода восстановления независимости. Это вполне обоснованное ожидание, ведь именно тренеры обеспечивают значительной части общества более здоровый образ жизни, пишет член правления Союза тренеров Эстонии Мадис Иганымм.
Несмотря на столь важный вклад в общество и влияние на социальную адаптацию детей, в вопросах заработной платы тренеры остаются позади других.
Раньше эта должность называлась «тренер-учитель», что позволяло приравнивать зарплату тренеров к учительской. Однако после реформы спортивной системы слово «учитель» исчезло: появились такие термины, как «младший тренер», «старший тренер» и прочие. Это изменение исключило тренеров из категории работников образования. Такое решение было в какой-то мере оправдано, поскольку профессиональную квалификацию тренера стали получать, пройдя двухнедельные курсы.
Название должности могло бы максимально точно отражать суть работы. Например, «учитель труда» или «учитель физкультуры» четко указывают на то, чем занимается педагог: он преподает предмет, в котором имеет компетенцию. Тренеры делают то же самое - преподают свой предмет.
Однако Закон о спорте гласит, что тренер как спортивный специалист не обучает, а руководит деятельностью участников спорта. В профессиональных учебных заведениях работают преподаватели предметов по специальности, которые обучают практическим навыкам конкретной профессии. Поскольку их квалификация сопоставима с учительской, их зарплата также равна зарплате учителей.
Один обучает, другой руководит. Если спросить у детей, учит ли их тренер или просто руководит, большинство ответит, что это неважно: главное - ходить на тренировку с друзьями.
На веб-сайтах образовательных учреждений список должностей обычно начинается с руководства, затем идут учителя, а в третьей категории - остальные работники школы. Тренеры с высшим образованием по специальности почему-то оказались в третьей группе, где уровень зарплат ниже, чем у учителей с аналогичным образованием.
Очевидно, что одного изменения названия должности недостаточно, чтобы повысить зарплаты примерно 4000 тренерам, работающим в Эстонии. Представитель Союза тренеров Эстонии участвует в переговорах о повышении зарплаты с правительством несколько раз в год. Однако, если представители других профсоюзов уверенно говорят о минимальной зарплате для сотрудников с полной нагрузкой и высшим образованием по специальности, то представитель тренеров не может говорить с той же решительностью. Причина заключается в квалификационных требованиях, главным из которых является отсутствие у большинства работающих тренеров высшего спортивно-педагогического образования.
Регистр тренеров ЭОК (Эстонского олимпийского комитета) не отражает наличие образования по специальности, а решение о публикации таких данных оставлено на усмотрение клубов. При этом анализ достижений успешных тренеров показывает, что наличие образования по специальности не всегда было определяющим для получения высоких результатов. Талант тренера уникален и может проявляться по-разному. Это неоднократно подтверждалось, и мы гордимся успехами, которых добились такие тренеры. С точки зрения функционирования общества оба типа тренеров, работающих с детьми, важны.
Тем не менее ничто не мешает внедрению более четких требований к квалификации, что сделало бы систему прозрачнее. Например, тренеры с высшим спортивно-педагогическим образованием могли бы получать зарплату на уровне учителей, а те, у кого такого образования нет, - на ступень ниже. Такое различие вновь стимулировало бы желание получать высшее образование по специальности, от чего выиграли бы все.