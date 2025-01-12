Аварийный танкер с нефтью из России доставили в немецкий порт

Нефтетанкер Eventin с 99 000 тонн российской нефти, потерявший управление в Балтийском море, благополучно отбуксирован на рейд немецкого порта Засниц на острове Рюген.

Об этом сообщают в воскресенье, 12 января, агентства dpa и AFP со ссылкой на немецкое Центральное командование по чрезвычайным ситуациям на море (Havariekommando).

По его данным, Eventin удерживается двумя буксирами на рейде Засница примерно в 5 км от берега.

Нефтетанкер под флагом Панамы останется там, пока не будет принято дальнейшее решение.

Пока неясно, когда и где он будет отремонтирован, что будет с грузом и 24 членами экипажа.

Танкер Eventin потерял управление в Балтийском море 6 января Eventin вышел с грузом нефти из российского порта Усть-Луга и направился в Египет.

10 января Havariekommando сообщило, что у судна отказали системы электропитания и двигатель, оно потеряло способность маневрировать и стало дрейфовать на малой скорости в открытом море близ острова Рюген.

К танкеру подошли четыре немецких буксира: Baltic, Bremen, Bremen Fighter и Luca.

На место ЧП также прибыло немецкое многоцелевое судно Arkona и корабль федеральной полиции Bamberg.

На нефтетанкер с вертолета спускались четверо немецких моряков. Выяснилось, что на судне нет протечек, эвакуация экипажа не требуется.

Немецкие суда взяли Eventin на буксир и стали тащить его на восток до Засница в обход мыса Аркона.

На Балтике поднялся девятибалльный шторм, который сносил танкер на юг. Суда продвигались медленно, со скоростью около около 3,7 км/ч, так как волны достигали 3-4 метров.

Критика со стороны руководства Германии

Eventin входит в список судов «теневого флота» РФ, который ведет Greenpeace.

Это подтвердила 10 января и глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

По ее словам, использование таких ветхих судов угрожает европейской безопасности. Бербок обвинила Владимира Путина в том, что он «цинично использует флот ржавых танкеров», обходит введенные против Москвы санкции и «сознательно идет на то, чтобы туризм в Балтийском регионе оказался под угрозой».