ФОТО Из-за непогоды в Эстонии нарушено движение поездов

«Из-за выпавшего ночью снега были заблокированы стрелки на станциях Вягева, Йыхви и Кохила, - сообщил пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ. - Сложные погодные условия привели к прекращению или значительным сбоям в движении пассажирских поездов на маршрутах Таллинн-Тарту/Койдула/Валга, Таллинн-Нарва и Таллинн-Рапла/Тюри/Вильянди».

Ремонтные бригады AS Eesti Raudtee и AS Edelaraudtee с самого утра устраняют повреждения инфраструктуры, вызванные неблагоприятными погодными условиями. «В настоящее время движение восстановлено, однако поезда ходят с большими задержками, а также возможны существенные изменения в расписании отправлений и прибытия. Просим перед поездкой обязательно проверять информацию о задержках на сайте Elron», - добавил Мяэ.

Заснеженная станция в Раквере. Фото: Elron

Актуальная информация о повреждениях инфраструктуры и изменениях в расписании поездов доступна на сайте www.elron.ee или по бесплатному телефону справочной службы 616 0245. «Приносим извинения за доставленные неудобства», - сказал Мяэ.

Elron возместит стоимость билета в случае задержки поезда на 30 минут и более. Для получения компенсации необходимо заполнить форму возврата на сайте Elron: https://elron.pilet.ee/et/tagastus.