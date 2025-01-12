Известного физика Андрея Ростовцева, сооснователя сообщества «Диссернет», называют «суровым разоблачителем научного плагиата». «Новая газета Европа» поговорила с профессором Ростовцевым о добре и зле, любви и ненависти - о том, как это устроено с точки зрения физики.

- Отличается ли в целом взгляд на добро и зло у физика и у обычного человека, который, условно говоря, не знает, что такое электрический ток?

- Конечно, отличается - все-таки бытие определяет сознание. Мы живем в разных сферах. Я могу представить свой взгляд, который, возможно, не очень нормальный. У меня взгляд теоретический: если есть добро и зло, значит, есть еще что-то промежуточное. Есть целый спектр. А если есть целый спектр, то тогда возникает вопрос: а какая у него форма, у этого спектра? Где он сейчас в мире?

В нашей сфере, в нашей атмосфере, в нашей среде добро и зло непрерывно и равномерно размазаны, как масло по бутерброду, или на одном конце абсолютное добро, не знаю кем олицетворенное, а на другом конце - такое же зло? Есть, конечно, некие абсолютные величины, но их мало, а большинство все-таки где-то в серединке.

Дальше задаешься вопросом: какая форма у этого распределения, сколько там добра и сколько зла? И тут на подмогу приходят законы природы. Природа так устроена во всем: какие бы мы вопросы ей ни задавали, что бы мы с ней ни творили, она в ответ выдает минимальное количество информации.

- А почему природа так скупа на информацию?