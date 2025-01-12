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ИНТЕРВЬЮ Именитый физик: «Земля умрет раньше Вселенной. Нужно ловить момент и пить вино» (1)

Фото: Bernd Weißbrod
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Известного физика Андрея Ростовцева, сооснователя сообщества «Диссернет», называют «суровым разоблачителем научного плагиата». «Новая газета Европа» поговорила с профессором Ростовцевым о добре и зле, любви и ненависти - о том, как это устроено с точки зрения физики.

- Отличается ли в целом взгляд на добро и зло у физика и у обычного человека, который, условно говоря, не знает, что такое электрический ток?

- Конечно, отличается - все-таки бытие определяет сознание. Мы живем в разных сферах. Я могу представить свой взгляд, который, возможно, не очень нормальный. У меня взгляд теоретический: если есть добро и зло, значит, есть еще что-то промежуточное. Есть целый спектр. А если есть целый спектр, то тогда возникает вопрос: а какая у него форма, у этого спектра? Где он сейчас в мире?

В нашей сфере, в нашей атмосфере, в нашей среде добро и зло непрерывно и равномерно размазаны, как масло по бутерброду, или на одном конце абсолютное добро, не знаю кем олицетворенное, а на другом конце - такое же зло? Есть, конечно, некие абсолютные величины, но их мало, а большинство все-таки где-то в серединке.

Дальше задаешься вопросом: какая форма у этого распределения, сколько там добра и сколько зла? И тут на подмогу приходят законы природы. Природа так устроена во всем: какие бы мы вопросы ей ни задавали, что бы мы с ней ни творили, она в ответ выдает минимальное количество информации.

- А почему природа так скупа на информацию?

- Потому что она так устроена во всём. Например, распределение вероятностей. Сколько раз монетка выпадет орлом? Форма распределения будет такой, что у этого распределения окажется максимальная энтропия.

Для каждого распределения можно просчитать энтропию - очень простая формула. В прошлом и позапрошлом веках народ этим развлекался. И всякий раз наблюдал, что для каждого конкретного случая распределение имеет такую форму, что оно максимальное. То есть максимальный хаос наблюдается при таких внешних условиях.

Вот, допустим, ты сидишь в офисе, и в двухчасовой временной отрезок на твой телефон поступают случайные звонки. Ты смотришь на интервалы между звонками и строишь распределение. Так вот, распределение будет экспоненциально падающим.

Больших интервалов будет мало, маленьких много, и ничего ты с этим не сделаешь. Это природа тебе устроила. И при таких внешних условиях у этого распределения энтропия будет максимальной, то есть высшая степень хаосности. И при этом - минимальная дополнительная информация, где природа даст ответ на твой вопрос.

Природа все время прячется от нас за информационным забором и выдает только минимум. Самый-самый минимум, а дальше уже невозможно, дальше уже не будет ответа на твой вопрос.

- То есть добро и зло распределяются так же, как звонки в телефоне?

- Конечно, в социуме внешние условия гораздо сложнее, чем распределение звонков в телефоне. В социуме есть пропаганда, есть твоя личная сфера общения, есть гражданские инициативы, экологические проекты. И все это влияет на форму этого распределения.

А природа, учтя все «кубики», все составляющие, сделает так, что это распределение будет иметь максимальную энтропию. И от этого никуда не денешься, за это можно ручаться. И чем больше, скажем, гражданские проекты будут смещать это распределение в сторону добра, тем больше, например, пропаганда будет смещать его в другую сторону как внешние условия.

Просто природа имеет свои законы и задает форму этого распределения - сколько в мире будет добра и сколько зла. То есть это не от нас зависит. А от нас зависят только внешние условия, которые мы ставим.

- А если все добро мира соберется вместе и сконцентрируется в одной точке, неужели баланс останется прежним, и все зло тут же сконцентрируется в ответ?

- Это проще объяснить на примере тех же телефонных звонков. Вот представь, на твой телефон поступают звонки в случайном порядке. И вдруг эта самая природа делает такое распределение, что между ними оказывается равный интервал времени. Можешь себе такое представить? Конечно, нет: природа такое не допускает.

Поэтому люди, которые тебе звонят, сами того не зная, так распределяют свое время, чтобы распределение было экспоненциальным. Один интервал — это дополнительная информация о том, что есть некая неслучайная постоянная времени.

Так вот, природа этого не допустит никогда и так раскидает всё, что никогда в одной точке не соберется все добро мира. Да, может быть какой-то незначительный дисбаланс - чуть больше зла или добра, но в одной точке ни то, ни другое не соберется.

Пара минут добра и литр зла

- Можно ли вообще утверждать, что добро и зло — это физические величины?

- В общем, да, конечно. Пространство социальное — такое же, как физическое. А что такое физические величины?

- Ну, метр, литр, секунда…

- Это единицы измерения. Наверняка добро и зло тоже можно как-то измерить. Если есть спектр, то есть распределение по оси, так? И наверняка мера добра и зла тоже существует. Просто природа нам снова не выдает лишней информации. Мы можем сами определить, как это измерить, когда по-другому сформулируем вопрос. И, может быть, природа ответит.

- Так ведь она не балует ответами.

- А это чтобы лишнего не наговорить.

- А что было бы, если бы природа вдруг выдала все ответы на все вопросы человечеству?

- Это нереально. Так природа не устроена. Дайте нам другую природу, и, может быть, она ответит на все вопросы.

- Вы всё время ссылаетесь на природу: она этого не допускает, она не так устроена, она распределяет так, а не эдак. А что такое, с точки зрения физики, природа в целом?

- Мы вообще не понимаем, как устроена природа. Поэтому кто-то может сказать: ага, там Бог есть, который все это организует, что-то такое неведомое? Эйнштейн тоже считал, что есть какие-то непознанные силы. Но он верил не в того Бога, который на иконе, а в какое-то божественное начало.

Непознанность природы можно назвать Богом, а можно еще как-нибудь — это уж как кому приятнее.

- И тогда получается, что в принципе лозунг «добро всегда побеждает зло» — это чушь собачья.

- Совершенно верно, это чушь собачья. Так же, как и лозунг «зло всегда побеждает добро». А если два этих лозунга сложить вместе, получится тот самый баланс, который зависит от внешних условий.

То есть добро и зло должны быть максимально равномерно распределены. Но внешние условия «поддавливают» и делают из этого распределения какую-то форму. А какую форму? Такую, которая даст тебе минимальную информацию о том, как это всё устроено.

- Если представить себе некое распределение по оси, как вы говорите, то она бесконечна? А значение вроде абсолютного нуля применимо к добру и злу?

- Возвращаемся к телефонным звонкам. Ты в офисе с часу дня до трех принимаешь звонки. Твоя шкала - время. Вот они распределены, они - точки на оси между часом и тремя. И это отрезок. Шкала добра и зла тоже может быть отрезком - мне все-таки кажется, что это ограниченный интервал.

Есть абсолютное зло, которое может уничтожить вообще все человечество. То есть всех убить в одну секунду - да, это абсолютное зло. А абсолютное добро, получается, - это всех осчастливить и всех спасти, это восстановление жизни, мировая справедливость, процветание науки, культуры и виноделия.

Но пока планета с ее населением всё-таки существует, можно говорить, что абсолютного зла нет, как и абсолютного добра. Все зло равномерно распределено по оси, как и добро.

- Вы все время в качестве примера приводите телефонные звонки с экспоненциальным распределением. Но, согласитесь, в жизни каждого человека есть люди, которые всегда звонят в строго определенное время - когда ты принимаешь душ или когда в кастрюле убегает молоко.

- А это уже закон подлости. Ты думаешь: этот гад мне давно надоел, так он еще и звонит в неудобное время, но в действительности это просто закон подлости.

- Он тоже физический?

- Его надо изучать. Есть всякие причуды в этом мире. Но, как я уже говорил, лишних подсказок не дается.

- А мораль можно описать физически? Часто можно услышать что-нибудь вроде «у него размытые границы морали». Если есть границы - значит, есть величина?

- Мораль - это набор правил, так? Завет Моисея, скрижали, что-то в этом духе. Допустим, правило - не прелюбодействуй. Но в определенной ситуации и в определенный промежуток времени, наверное, иногда можно? Вот и размыли границы. Или обжорство - такой прекрасный смертный грех, что можно на него закрыть глаза иной раз. Вот и размыли.

Скачкообразное усложнение

- Любовь и ненависть так же распределены по оси, как добро и зло?

- Конечно. Можешь назвать добро любовью, а зло ненавистью - принцип распределения такой же. Есть внешние условия, которые формируют это распределение. При этом природа тебе выдает такое распределение, что ты минимально можешь разобраться в своей любви и своей ненависти.

Нам кажется, будто мы знаем какой-то секрет: вот тут любовь, тут добро, а там зло. Но ни шиша мы не знаем. Если бы мы знали, это означало бы, что природа нам этот сигнал подала. Но она не подает таких сигналов никогда. Она формирует распределение - непрерывное распределение при наличии внешних условий.

- А как природа выбирает тех, кому открывает немного больше и подает сигналы? Я имею в виду хотя бы Эйнштейна и Ньютона.

- Это случайность. Случайность - это и есть природа.

- А закономерность?

- А закономерность - это то, что нам кажется. Иногда мы задаем природе такие условия, что она сужает распределение, и тогда тебе начинает казаться, что это закономерность, и все звонки приходят в одно и то же время, с одним и тем же интервалом.

- Насколько ученые, изучающие законы природы, обижены на нее за то, что она не дает им необходимых ответов, только минимальные?

- Нисколько не обижены. То, что природа так распоряжается, - это как раз фундаментальная закономерность, смысла которой мы не понимаем. Возможно, таким образом она естественно отдаляет наше познание глубин всего этого мироздания. Вот вам минимум информации, а дальше сами разбирайтесь.

- Природа дает минимум информации, но от палки-копалки до атомной бомбы - не такой уж большой промежуток времени на фоне Вселенной.

- Эволюция - это естественный процесс как реакция природы на то, что собралось из молекул. То, что собралось из молекул, стало со временем усложняться. Из простейших выросли люди - и так далее. Причем мы говорим «эволюция», но никто не понимает, почему так происходит - не отбор сильных сторон, а именно скачкообразное усложнение.

Каменный век закончился не потому, что в мире не осталось камней, а потому, что произошло социальное усложнение. В процессе эволюции, кстати, энтропия как раз понижается. Но, возможно, это происходит только в отдельной части пространства, на Земле.

Во Вселенной тоже локально происходит усложнение - к примеру, звезды образуются из околозвездной материи. Потом они умирают, и, кстати, всё закончится тепловой смертью через сколько-то десятков миллиардов лет. Всё придет в состояние равновесия: свет, материя, какие-то мертвые куски материи — всё это будет потихонечку остывать.

- И с нами это тоже произойдет?

- Это произойдет со всеми. Землю поглотит расширяющееся Солнце гораздо раньше, чем умрет Вселенная. Так что нужно пользоваться моментом - складывать счастье из любви, вина, ракии и добрых друзей и собутыльников рядом.

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