По последним экономическим показателям, розничные продажи сократились на 15% по сравнению с их пиковым уровнем, объем промышленного производства составляет лишь 80% от прежних рекордов, а экономическая уверенность остается низкой как среди предприятий, так и среди потребителей. С другой стороны, как и год назад, на фоне мрачной экономической статистики в высказываниях аналитиков начинают звучать нотки оптимизма. Повторится ли все снова, или у экономики все же есть основания для более радужных перспектив?