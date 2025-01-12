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ЭКСПЕРТ Что будет с экономикой Эстонии в 2025 году: три сценария (1)

Перевод: Анита Авакова
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Экономика. Иллюстративное фото.
Экономика. Иллюстративное фото. Фото: Postimees.ee

«Как и в прошлом году, 2025-й не начался с больших радостей в экономической жизни», - пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

По последним экономическим показателям, розничные продажи сократились на 15% по сравнению с их пиковым уровнем, объем промышленного производства составляет лишь 80% от прежних рекордов, а экономическая уверенность остается низкой как среди предприятий, так и среди потребителей. С другой стороны, как и год назад, на фоне мрачной экономической статистики в высказываниях аналитиков начинают звучать нотки оптимизма. Повторится ли все снова, или у экономики все же есть основания для более радужных перспектив?

Основной сценарий: экономика начнет подавать признаки жизни

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