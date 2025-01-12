В городе Мост, расположенном на северо-западе Чехии, накануне поздно вечером произошел взрыв газового баллона в ресторане, в результате чего погибли шесть человек.
Взрыв в чешском ресторане унес жизни шести человек
По данным местной спасательной службы, в ресторане под названием Kojot взорвался баллон с пропан-бутановой смесью, что привело к пожару в здании.
В социальных сетях чешское спасательное ведомство информирует, что еще восемь человек получили травмы.
Из ресторана и соседних зданий эвакуировали 30 человек.
«Согласно предварительной информации, полученной от очевидцев, причиной возгорания стало падение нагревательного прибора», - сообщили представители спасательной службы.
Эту версию подтвердил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в интервью общественному радио.
Он уточнил, что газовый баллон находился во дворе ресторана.
Одного тяжелораненого посетителя ресторана, застрявшего в туалете, удалось спасти.
В момент взрыва в ресторане находились около 20 человек, передает Чешское радио.
Полиция начала расследование инцидента, причиной которого, как предполагается, стала халатность персонала.
Возможность теракта или умышленного нападения исключена, сообщает издание Lidové noviny.
V mostecké restauraci Kojot došlo k výbuchu propanbutanové lahve. Podle prvotních informací od svědků došlo k převržení ohřívače s následným požárem. Při tragédii zemřelo 6 lidí a dalších 8 bylo se zraněním převezeno do nemocnice. Na místě zasahuje 12 jednotek požární ochrany. pic.twitter.com/IdUSvwGQGz— Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) January 12, 2025