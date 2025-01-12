Взрыв в чешском ресторане унес жизни шести человек

По данным местной спасательной службы, в ресторане под названием Kojot взорвался баллон с пропан-бутановой смесью, что привело к пожару в здании.

В социальных сетях чешское спасательное ведомство информирует, что еще восемь человек получили травмы.

Из ресторана и соседних зданий эвакуировали 30 человек.

«Согласно предварительной информации, полученной от очевидцев, причиной возгорания стало падение нагревательного прибора», - сообщили представители спасательной службы.

Эту версию подтвердил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в интервью общественному радио.

Он уточнил, что газовый баллон находился во дворе ресторана.

Одного тяжелораненого посетителя ресторана, застрявшего в туалете, удалось спасти.

В момент взрыва в ресторане находились около 20 человек, передает Чешское радио.

Полиция начала расследование инцидента, причиной которого, как предполагается, стала халатность персонала.

Возможность теракта или умышленного нападения исключена, сообщает издание Lidové noviny.

V mostecké restauraci Kojot došlo k výbuchu propanbutanové lahve. Podle prvotních informací od svědků došlo k převržení ohřívače s následným požárem. Při tragédii zemřelo 6 lidí a dalších 8 bylo se zraněním převezeno do nemocnice. Na místě zasahuje 12 jednotek požární ochrany. pic.twitter.com/IdUSvwGQGz — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) January 12, 2025