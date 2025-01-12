Снежные заносы и упавшие деревья осложняют движение во многих регионах Эстонии

Транспортный департамент сообщает, что в некоторых регионах Эстонии движение осложнено из-за снежных заносов, гололедицы и упавших деревьев.

Согласно данным онлайн-карты дорожных условий tarktee.ee, деревья упали на шоссе Имавере–Карски-Нуйа в районе Олуствере, на трассе Тарту–Вильянди–Килинги-Нымме в нескольких километрах от Вильянди в сторону Тарту, а также на дороге Кярстна–Раассилла.

На западе и севере страны утром дороги были местами покрыты льдом и завалены снегом.

В Южной, Центральной и Восточной Эстонии продолжаются снегопады и метели.

На второстепенных дорогах есть участки, где движение может быть полностью перекрыто из-за снега или упавших деревьев.

В Западной Эстонии погода будет малоблачной и без осадков, а на востоке страны – облачной, местами снегопады.

Порывы ветра на побережье могут достигать 20 м/с.

Температура воздуха колеблется от -1 до -5 градусов.

Водителям следует быть особенно осторожными, дороги остаются скользкими!