Постоянных жителей и репатриантов приглашают на курсы эстонского языка

Участники смогут изучать эстонский язык как на начальном (A1 и A2), так и на среднем уровне (B1.1 и B1.2). Занятия будут проходить в домах эстонского языка и языковых школах в разных регионах страны (включая Таллинн, Нарву, Тарту), а также онлайн. В общей сложности открывается 75 учебных групп с началом обучения в январе, феврале, марте и апреле 2025 года. Всего доступно 1200 учебных мест: 512 в январе, 464 в феврале, 176 в марте и 48 в апреле.

Дополнительно предлагаются специализированные курсы, направленные на развитие конкретных языковых навыков и поддержку использования эстонского языка в повседневной жизни. В программу входят курсы письменной речи, разговорного языка, произношения, а также курсы, способствующие развитию коммуникативных навыков и знакомству с эстонской культурой. Обучение будет проходить как онлайн, так и очно в Нарве и Таллинне с начала января, февраля или марта. Открывается 17 специализированных курсов, на которых доступно 340 учебных мест.

«Приглашаем постоянных жителей и репатриантов выбрать подходящий основной или специализированный курс и зарегистрироваться на обучение с 10 часов 23 января в нашей среде самообслуживания», - сообщили в пресс-службе.

Для удобства поиска рекомендуется использовать фильтры по трем параметрам: название курса, уровень и место проведения. Это поможет быстрее найти подходящие курсы и зарегистрироваться на них.

Регистрация будет открыта до заполнения учебных групп и закроется за день до начала курса. «Записываясь на курсы, вы берете на себя обязательство пройти полный курс обучения, активно участвовать в занятиях и заниматься самостоятельно. Отменить регистрацию можно не позднее, чем за день до начала занятий», - отметили в пресс-службе.

Следующий набор на аналогичные курсы эстонского языка для постоянных жителей и репатриантов планируется в конце лета перед началом занятий в августе-сентябре.