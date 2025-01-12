Ровно 10 дней Приднестровье живет без газа, отопления и горячей воды. К этому добавились веерные отключения электроэнергии и перебои даже с холодной водой. Сообщения приднестровцев в местных пабликах очень разные: кто-то призывает к оптимизму, кто-то делится своим опытом выживания, но есть и настоящие крики о помощи. И почти все говорят, что самое страшное - неизвестность, так как власти не дают никаких прогнозов относительно улучшения ситуации.
«Дети потихоньку покрываются инеем». Приднестровье без газа, света и тепла — в фотографиях
Кризис в регионе начался 1 января в связи с прекращением транзита российского газа через территорию Украины в страны Восточной Европы и отказом России продолжать поставки Молдове по причине накопившегося долга.
Такая картина все чаще встречается в населенных пунктах Приднестровья. Прежде всего, речь идет о жилых районах с газовыми плитами. Собеседница Би-би-си Кристина говорит, что такое уже бывало - в 1990х, когда все разваливалось, они всем двором по очереди готовили еду на общем костре. Но тогда ей было 12 и для нее это было приключение, говорит Кристина, а сейчас ее младшему ребенку 6 лет и ей страшно, потому что никто толком не говорит, сколько может продлиться такая ситуация и не станет ли еще хуже.
Обладатели таких плит сейчас в выигрыше. В основном это сельские жители. Многие городские приднестровцы, у которых есть родня в селах, думают временно переехать к ним.
Люди устраивают переклички в своих городских и сельских группах. Подобных постов множество (из группы «Типичная Рыбница» — стилистика и орфография сохранены):
«Село Строенцы. Света нет. Газа нет. Сидим, сосём лапу. не везде так плохо. в части села есть».
«Ул.Заречная — света нет мёрзнем».
«1:10, Победы 32, а мы все ждём, романтично, не правда ли? Дети потихоньку покрываются инеем…».
«Мы все люди давайте жить и помогать друг другу независимо на все трудности (все переживем))))».
Один из жителей Приднестровья поделился этим фото и рассказал, что на скорую руку собрать буржуйку не так уж сложно. «Вот так и греемся и экономим», — написал он.
После того, как в магазинах раскупили все электротовары, с помощью которых можно готовить и/или греться, дрова - самый ходовой товар в Приднестровье в настоящий момент.
«Думали встречаем 2025 год, а встретили каменный век», — говорит житель города Дубоссары Денис.
В минувшее Рождество в монастыре в селе Строенцы горели только свечи. В Михайло-Архангельском соборе Рыбницы обстановка была более праздничной, там было электричество.
В праздничные дни в Тирасполе и некоторых других населенных пунктах Приднестровья работали полевые кухни.
У счастливых обладателей электрических скороварок в сочельник тоже был горячий ужин (там, где не отключали свет), другие пишут, что встречали Рождество бутербродами.
Для наиболее уязвимых жителей в ряде городов Приднестровья открываются пункты обогрева. Самый большой — в здании интерната города Рыбница — вмещает до 150 человек.
Эта жительница Приднестровья написала в местном паблике, что согреваться в эти холодные дни ей помогает кот.
Многие, особенно семьи с детьми, пытаются найти в сложившейся ситуации хоть какие-то плюсы и говорят, что наконец настало подходящее время достать с антресолей настольные игры.
Но есть и крики о помощи. В особенно бедственном положении оказались семьи, где есть лежачие больные. Родственники ищут в пабликах лишние грелки. Температура в домах под вечер опускается до +13 градусов.
Люди помогают друг другу как могут — и в частном порядке, и в рамках организованных акций.
«Прошу опубликовать: семьям где есть маленькие дети, люди с ограниченными физическими возможностями или просто те, кому очень холодно и нечем греться, подарим одеяло и фонарик на солнечной батарее», — написала в паблике города Рыбница местная жительница Анна.
Посильную гуманитарную помощь везут и жители правобережной Молдовы. В Кишиневе волонтеры ежедневно проводят сбор грузов для Приднестровья.
«Что реально нужно: свечки, горелки, генераторы плитки и тд. А ещё, можно просто принести денюжку, и ребята купят то, что нужно: воду, хлеб, камины», — такие сообщения распространяются в молдавском сегменте соцсетей.
Сообщается, что угольный энергоблок Молдавской ГРЭС, расположенной на левом берегу, работает штатно. Таких энергоблоков на станции два. Работает пока один, второй — в резерве. По оценке специалистов, их техническое состояние удовлетворительно.
Но люди задаются вопросом, на сколько хватит запасов угля.
«Проснулась в 3 утра и подумала, а что же будет если закончится уголь? Как и чем детей кормить? Как жить? Молодёжь уедет, а старики останутся», — написала пользовательница в одной из приднестровских групп.
Тираспольский хлебокомбинат тоже пока работает в штатном режиме на остаточном газе, но его запасы не бесконечны. Сообщается, что ко второй неделе кризиса предприятие приспособилось и вышло на прежние объемы производства, но цены на хлебобулочные изделия в регионе заметно повысились.
А так сейчас выглядят цеха Молдавского металлургического завода в Приднестровье. Более двух тысяч человек отправлены в бессрочный отпуск. По данным некоторых источников, металлургам будут платить 2/3 зарплаты, пока у завода не иссякнет бюджет.
В местных пабликах начинают появляться сообщения, в которых люди просят банки рассмотреть вопрос о предоставлении населению отсрочек по кредитам, как это было в период пандемии.
Вынужденно оставшиеся без работы опасаются, что увязнут в долгах, если власти не пойдут им навстречу.
В городе Бендеры ситуация с электроэнергией усугубилась тем, что в одном из густонаселенных районов от перегрузки сгорел электрокабель. Специалисты просят жителей многоэтажных домов не включать одновременно обогреватели, духовки и электрочайники, иначе таких аварий будет больше, и электричества вообще не будет сутками.
Сообщается, что в правобережной Молдове тоже начинаются веерные отключения света.
Пока известно, что в городе Бельцы начиная с 10 января и в обозримом будущем с полуночи и до 5 утра будет выключено уличное освещение.
Такое развитие предполагалось, так как правобережье получало 70% своей электроэнергии из Приднестровья.