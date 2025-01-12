Такая картина все чаще встречается в населенных пунктах Приднестровья. Прежде всего, речь идет о жилых районах с газовыми плитами. Собеседница Би-би-си Кристина говорит, что такое уже бывало - в 1990х, когда все разваливалось, они всем двором по очереди готовили еду на общем костре. Но тогда ей было 12 и для нее это было приключение, говорит Кристина, а сейчас ее младшему ребенку 6 лет и ей страшно, потому что никто толком не говорит, сколько может продлиться такая ситуация и не станет ли еще хуже.