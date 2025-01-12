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Объясняет маклер: именно этого следует избегать при сделках с недвижимостью

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Наличные деньги. Иллюстративное фото.
Наличные деньги. Иллюстративное фото. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Хотя сделки с недвижимостью, как правило, не осуществляются за наличные, этот способ расчетов не исчез полностью. Однако при таких операциях важно учитывать несколько значительных нюансов, поясняет маклер ELUM Kinnisvara Эгон Юхансон.

«Например, при покупке недорогого гаража нередко бывает, что деньги передаются наличными непосредственно перед сделкой», - рассказывает Юхансон. В таких случаях продавец должен убедиться в легальности купюр. Проверить подлинность банкнот можно в отделениях банков.

Не редкость, когда фактическая сумма сделки составляет, скажем, 100 000 евро, но в нотариальном договоре указывается меньшая сумма, например, 80 000 евро.

«Это делается для того, чтобы уменьшить сумму налога на доход, или потому, что покупатель не хочет по какой-то причине переводить деньги через банковский счет. Однако покупателю следует учитывать, что в случае расторжения сделки вернуть можно будет только ту сумму, которая указана в нотариальном договоре. Деньги, переданные в конверте, не будут учтены, и продавец может просто их не вернуть», - предупреждает Юхансон.

Также следует избегать ситуации, когда сумма передается продавцу до завершения сделки. Это создает риск, что продавец может просто не явиться на сделку, оставив деньги у себя. Аналогичный риск существует, если деньги передаются после сделки: право собственности уже оформлено, а продавец может так и не получить свои деньги.

Как и финансовые учреждения, нотариусы обязаны сообщать в Бюро данных об отмывании денег обо всех наличных расчетах, превышающих 32 000 евро. Покупатели заполняют анкету для проверки на предмет отмывания средств, где один из ключевых пунктов - источник происхождения денег. Наибольшие сложности возникают у тех, чьи средства поступают «с востока», а также у лиц с государственным статусом.

«Я рекомендую избегать расчетов наличными при сделках с недвижимостью. Это снижает вероятность возникновения проблем и исключает риск мошенничества. Честность обеспечивает спокойствие», - резюмирует Юхансон.

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