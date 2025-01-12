Объясняет маклер: именно этого следует избегать при сделках с недвижимостью

«Например, при покупке недорогого гаража нередко бывает, что деньги передаются наличными непосредственно перед сделкой», - рассказывает Юхансон. В таких случаях продавец должен убедиться в легальности купюр. Проверить подлинность банкнот можно в отделениях банков.

Не редкость, когда фактическая сумма сделки составляет, скажем, 100 000 евро, но в нотариальном договоре указывается меньшая сумма, например, 80 000 евро.

«Это делается для того, чтобы уменьшить сумму налога на доход, или потому, что покупатель не хочет по какой-то причине переводить деньги через банковский счет. Однако покупателю следует учитывать, что в случае расторжения сделки вернуть можно будет только ту сумму, которая указана в нотариальном договоре. Деньги, переданные в конверте, не будут учтены, и продавец может просто их не вернуть», - предупреждает Юхансон.

Также следует избегать ситуации, когда сумма передается продавцу до завершения сделки. Это создает риск, что продавец может просто не явиться на сделку, оставив деньги у себя. Аналогичный риск существует, если деньги передаются после сделки: право собственности уже оформлено, а продавец может так и не получить свои деньги.

Как и финансовые учреждения, нотариусы обязаны сообщать в Бюро данных об отмывании денег обо всех наличных расчетах, превышающих 32 000 евро. Покупатели заполняют анкету для проверки на предмет отмывания средств, где один из ключевых пунктов - источник происхождения денег. Наибольшие сложности возникают у тех, чьи средства поступают «с востока», а также у лиц с государственным статусом.

«Я рекомендую избегать расчетов наличными при сделках с недвижимостью. Это снижает вероятность возникновения проблем и исключает риск мошенничества. Честность обеспечивает спокойствие», - резюмирует Юхансон.