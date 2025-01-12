В ночь на воскресенье в некоторых регионах Эстонии выпало до 20–30 сантиметров снега. Кое-где снегопады и метели продолжаются. С самого утра снегоуборочные машины вышли на очистку дорог.
Уборщики снега: телефон разрывается от звонков, работаем безостановочно!
«Наши люди начали работать с семи утра, - рассказывает Виктор Ыйгус, руководящий расчисткой снега в волости Мульги. - Работа идет полным ходом».
Как отмечает Ыйгус, отвечающий за уборку снега сразу в нескольких деревнях в Центральной Эстонии, объем работы огромен.
Один снегоуборщик тратит около восьми часов, чтобы завершить обход вверенной ему территории.
По его словам, целый день поступают звонки от людей, оказавшихся в снежном плену.
«Потребуется терпение, ведь машина не может мгновенно добраться из одного конца волости в другой», - дополняет картину Ыйгус.
Хорошо, что сейчас воскресенье, и большинство людей никуда не спешит, но к началу рабочей недели дороги обязательно должны быть очищены, констатирует он.
Многие второстепенные дороги остаются непроходимыми и после обеда, делится подробностями Виктор Ыйгус: «Те, кто ездит на маленьких машинах, сейчас просто сидят и ждут».
В другой части волости Мульги снегоуборкой занимается Калев Яаго. Он также рассказал о звонках с просьбами о помощи.
Его компания отвечает за очистку дорог в деревнях Каркси, Полли, Тухалаане, Морна, Хирмукюла, Пярси, Оти, Метсакюла, Саксавески, Кассепа и Алласте.
По его словам, на обычной машине передвигаться по дорогам практически невозможно.
«Телефон разрывается от звонков, - рассказывает Яаго. - Снег выпал плотный и тяжелый, метель только добавляет работы.
Рабочий день Калева Яаго начался сегодня около половины шестого утра и, видимо, продлится до полуночи.
Андрус Югенсон, отвечающий за уборку дорог в деревнях вокруг Муствеэ, рассказал, что и там выпало много мокрого тяжелого снега, который сложно убирать, но ситуация не является чем-то экстраординарным.
«Машины вышли на работу с пяти утра», - информирует Югенсон, по словам которого для полного завершения работы потребуется, как минимум, еще несколько часов.