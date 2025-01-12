Уборщики снега: телефон разрывается от звонков, работаем безостановочно!

«Наши люди начали работать с семи утра, - рассказывает Виктор Ыйгус, руководящий расчисткой снега в волости Мульги. - Работа идет полным ходом».

Как отмечает Ыйгус, отвечающий за уборку снега сразу в нескольких деревнях в Центральной Эстонии, объем работы огромен.

Один снегоуборщик тратит около восьми часов, чтобы завершить обход вверенной ему территории.

По его словам, целый день поступают звонки от людей, оказавшихся в снежном плену.

«Потребуется терпение, ведь машина не может мгновенно добраться из одного конца волости в другой», - дополняет картину Ыйгус.

Хорошо, что сейчас воскресенье, и большинство людей никуда не спешит, но к началу рабочей недели дороги обязательно должны быть очищены, констатирует он.

Многие второстепенные дороги остаются непроходимыми и после обеда, делится подробностями Виктор Ыйгус: «Те, кто ездит на маленьких машинах, сейчас просто сидят и ждут».

Хорошо тому, у кого во дворе есть своя снегоуборочная техника! Фото: Elmo Riig

В другой части волости Мульги снегоуборкой занимается Калев Яаго. Он также рассказал о звонках с просьбами о помощи.

Его компания отвечает за очистку дорог в деревнях Каркси, Полли, Тухалаане, Морна, Хирмукюла, Пярси, Оти, Метсакюла, Саксавески, Кассепа и Алласте.

По его словам, на обычной машине передвигаться по дорогам практически невозможно.

«Телефон разрывается от звонков, - рассказывает Яаго. - Снег выпал плотный и тяжелый, метель только добавляет работы.

Рабочий день Калева Яаго начался сегодня около половины шестого утра и, видимо, продлится до полуночи.

Андрус Югенсон, отвечающий за уборку дорог в деревнях вокруг Муствеэ, рассказал, что и там выпало много мокрого тяжелого снега, который сложно убирать, но ситуация не является чем-то экстраординарным.

«Машины вышли на работу с пяти утра», - информирует Югенсон, по словам которого для полного завершения работы потребуется, как минимум, еще несколько часов.