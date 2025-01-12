В социальных сетях активно распространяются фотографии и видео автобусов, съехавших в кювет в Ида-Вирумаа в воскресенье утром. В полиции сообщили, что пассажиры не пострадали.
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ФОТО ⟩ Сложные дорожные условия: в Ида-Вирумаа три автобуса съехали в кювет
Как сообщила пресс-секретарь полиции Рагне Кейск, около девяти часов утра в Центр тревоги сообщили о дорожно-транспортном происшествии в деревне Пуртсе волости Люганузе, Ида-Вирумаа, где два автобуса съехали в кювет. Оба автобуса двигались в направлении Нарвы и из-за сильного бокового ветра один за другим оказались в кювете справа от дороги.