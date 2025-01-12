ФОТО Сложные дорожные условия: в Ида-Вирумаа три автобуса съехали в кювет

Как сообщила пресс-секретарь полиции Рагне Кейск, около девяти часов утра в Центр тревоги сообщили о дорожно-транспортном происшествии в деревне Пуртсе волости Люганузе, Ида-Вирумаа, где два автобуса съехали в кювет. Оба автобуса двигались в направлении Нарвы и из-за сильного бокового ветра один за другим оказались в кювете справа от дороги.

Пассажиры, находившиеся в автобусах, не пострадали. Водители были трезвы и обратятся в страховые компании, так как при съезде с дороги автобусы столкнулись боками. Авария не препятствует движению, и для извлечения автобусов на место вызван эвакуатор. Дорожные условия на месте происшествия были сложными: зимняя скользкая дорога и сильный ветер.