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ФОТО Сложные дорожные условия: в Ида-Вирумаа три автобуса съехали в кювет

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ДТП в Ида-Вирумаа.
ДТП в Ида-Вирумаа. Фото: Телеграм-канал "Мегаполис"

В социальных сетях активно распространяются фотографии и видео автобусов, съехавших в кювет в Ида-Вирумаа в воскресенье утром. В полиции сообщили, что пассажиры не пострадали. 

Как сообщила пресс-секретарь полиции Рагне Кейск, около девяти часов утра в Центр тревоги сообщили о дорожно-транспортном происшествии в деревне Пуртсе волости Люганузе, Ида-Вирумаа, где два автобуса съехали в кювет. Оба автобуса двигались в направлении Нарвы и из-за сильного бокового ветра один за другим оказались в кювете справа от дороги.

Пассажиры, находившиеся в автобусах, не пострадали. Водители были трезвы и обратятся в страховые компании, так как при съезде с дороги автобусы столкнулись боками. Авария не препятствует движению, и для извлечения автобусов на место вызван эвакуатор. Дорожные условия на месте происшествия были сложными: зимняя скользкая дорога и сильный ветер.

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